طلایی شدن علیرضا یوسفی به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم قهرمانی آسیا با مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی رکورد دوضرب دنیا را به نام خود ثبت کرد و طلای دوضرب، نقره مجموع و برنز یکضرب را به دست آورد.



شاهکار یوسفی فقط به شکستن رکورد دنیا آن هم در اولین مسابقه بعد از بازگشت از مصدومیت محدود نمی شود.



او در اقدامی زیبا مقابل دوربین ها لباس خود که به یاد شهدای میناب و عدد ۱۶۸ شهید این مدرسه بود را در معرض نمایش قرار داد.