به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران، به مجموعه ورزشی آزادی خسارت‌های زیادی وارد شد. سالن ایرانیان وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزاد به دلیل حملات وحشیانه خسارت زیادی به آن وارد شد.

پیش از این سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در حد ۳ تا ۴ میلیارد تومان آسیب دیدیم که در سریع‌ترین زمان کار بازسازی را شروع کردیم تا هر چه زودتر تیم‌های ملی بتوانند در سالن ایرانیان تمرینات خود را پیگیری کنند.

قسمت‌های آسیب دیده ساختمان اداری فدراسیون بر اثر حملات وحشیانه دشمن تعمیر و بازسازی شد.