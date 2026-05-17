به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مقدم ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح «وصال شیرین» با رویکرد حمایت از ازدواج جوانان و کاهش دغدغه‌های اقتصادی زوج‌های جوان طراحی و اجرایی شده است و تلاش می‌شود از ظرفیت بخش‌های مختلف برای تسهیل آغاز زندگی مشترک استفاده شود.



وی با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح افزود: در چارچوب اجرای این برنامه، اداره‌کل ورزش و جوانان برای متقاضیان معرفی‌نامه صادر می‌کند تا زوج‌های جوان بتوانند از خدمات و شرایط ویژه‌ای که از سوی مراکز طرف همکاری در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند.



معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: فروشگاه‌ها و مراکز اقتصادی همکار در این طرح، امکان خرید اقساطی جهیزیه و بخشی از کالاهای مورد نیاز زندگی مشترک را با شرایط آسان‌تر فراهم کرده‌اند و تعدادی از بانک‌ها نیز در فرآیند پرداخت تسهیلات همکاری دارند.



وی بیان کرد: هر یک از بانک‌های عامل بر اساس ضوابط و مقررات داخلی خود، شیوه‌های متفاوتی برای ضمانت و پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند تا متقاضیان بتوانند متناسب با شرایط خود از این خدمات استفاده کنند.



مقدم با تأکید بر اینکه اجرای این طرح حاصل مشارکت مجموعه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، گفت: بخشی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده بدون برخورداری از حمایت مستقیم دولتی و در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی وارد میدان شده‌اند و با ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه، در مسیر حمایت از ازدواج جوانان همکاری می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: ایده اولیه طرح «وصال شیرین» حدود چهار سال قبل از سوی فعالان حوزه خانواده و ازدواج در قم مطرح شد و پس از پیگیری‌های انجام شده، به تدریج مورد توجه و حمایت در سطح ملی قرار گرفت.



معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قم اضافه کرد: در حال حاضر این طرح از طریق دبیرخانه ملی در مسیر توسعه قرار دارد و ظرفیت گسترش آن در سایر استان‌ها نیز دنبال می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی در قم تصریح کرد: بررسی آمارهای جمعیتی استان نشان می‌دهد که میزان ازدواج در سال گذشته نسبت به قبل با کاهش اندکی همراه بوده، اما این کاهش چشمگیر نیست.



مقدم افزود: با وجود این، آمار طلاق همچنان از موضوعات نگران‌کننده در حوزه اجتماعی به شمار می‌رود و در بخش موالید نیز اگرچه شرایط استان در وضعیت معمولی قرار دارد، اما در مجموع نمی‌توان وضعیت موجود را کاملاً مطلوب ارزیابی کرد.



وی همزمانی هفته جوان با موضوع جمعیت و ازدواج را دارای پیام و اهمیت ویژه دانست و گفت: این تقارن نشان می‌دهد دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، زمینه اجرای طرح‌های حمایتی مؤثر برای رفع موانع ازدواج جوانان را فراهم کنند.



معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قم همچنین درباره روند پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار کرد: پیگیری‌های لازم از طریق بانک‌های عامل برای تسهیل روند پرداخت وام ازدواج در حال انجام است و تلاش می‌شود مشکلات و محدودیت‌های موجود نسبت به سال گذشته کاهش یابد.



وی افزود: هدف‌گذاری انجام شده بر این اساس است که شرایط دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری برای زوج‌های جوان روان‌تر و دسترسی متقاضیان به این حمایت‌ها آسان‌تر شود.