تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است 

رضا سپهوند نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای مطروحه در خصوص مدیریت مصرف بنزین گفت: فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و سیاست مشترک دولت و مجلس، مدیریت مصرف بر پایه راهکارهای غیرقیمتی است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در خصوص قیمت سوخت فراتر از وزارت نفت انجام می شور اظهار کرد: نخست اینکه ما سال قبل در هیئت وزیران و در سالهای قبلی هم این موضوع را داشتیم. درباره تغییر قیمت سوخت، مجلس اختیار را به دولت داده و دولت هم سال گذشته ابلاغ کرد و قیمت سوخت را افزایش داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: متناسب با شرایط، دولت میتواند این قیمت را افزایش دهد، اما این موضوع با مشورت مجلس انجام میشود. طبق جلساتی که تاکنون داشتیم، مجلس و دولت فعلاً روی سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف سوخت توافق کردهاند و در حال حاضر تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: سناریوهای مطروحه در خصوص سیاست های قیمتی برای مدیریت مصرف سوخت بیشتر در حد نظرات و پیشنهادها است.
سپهوند همچنین در رابطه با اینکه تصمیمگیری در حوزه قیمت سوخت فراتر از وزارت نفت انجام میشود، تصریح کرد: اگر قرار باشد در این زمینه تصمیمگیری شود، این کار در سطوح بالاتر انجام میشود و با مجلس نیز مشورت خواهد شد. فعلاً همه سیاستها بر این است که مدیریت مصرف از طریق روشهای غیرقیمتی دنبال شود.
