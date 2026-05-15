پدافند هوایی روسیه ۳۵۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۳۵۵ پهپاد اوکراینی را طی شبانه روز گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، و ورونژ رهگیری و سرنگون کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه موفق شدند طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵۵ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، وورونژ و کالوگا رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.