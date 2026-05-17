طغیان رودخانه در زیراب پل ۲ روستای را تخریب کرد

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر این حادثه، پل ارتباطی به روستاهای کارسالار و جمشیدآباد به طور کامل تخریب شده و منطقه رانشی نیز مسدود گردید. خوشبختانه با اقدام سریع تیم‌های امدادی، یک راه جایگزین برای ارتباط روستایی فعال شده است.

وی افزود: در حال حاضر منطقه مسدود شده و قرار است در اسرع وقت تصمیمات جدی برای مطالعات دقیق در زمینه ایمن‌سازی راه دسترسی و پل ارتباطی اتخاذ شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به خسارت‌های وارد شده تصریح کرد: تاکنون خسارت سطحی به زمین‌های کشاورزی و خزانه برنج گزارش شده است.

وی افزود: همچنین سردهنه، آبگرفتگی چند دامداری در روستای جمشیدآباد، تخریب یک واحد پرورش ماهی و دیوار حفاظتی پل کوچک از دیگر آسیب‌های این حادثه است. کارشناسان در حال بررسی خسارت‌های احتمالی دیگر هستند.

محمدی در پایان گفت: تمام تلاش تیم‌های امدادی بر بازگشایی مسیر اصلی و جلوگیری از آسیب بیشتر به تأسیسات و اراضی کشاورزی متمرکز شده است.