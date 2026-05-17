به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال خانی، اظهار کرد: دانش‌آموزان دختر با نیازهای ویژه استان کردستان در مسابقات کشوری پارادومیدانی موفق به کسب عناوین ارزشمند و افتخارآفرینی برای استان شدند.

وی افزود: نازیلا فداکار، دانش‌آموز آموزشگاه استثنایی ساعی مریوان، موفق شد در دو ماده ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر مسابقات کشوری پارادومیدانی مقام نخست و دو مدال طلا را کسب کند و به‌عنوان یکی از نفرات برتر به تیم ملی دعوت شود.

خانی ادامه داد: همچنین دیانا قادری دیگر دانش‌آموز مریوانی حاضر در این رقابت‌ها، در دو ماده ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر موفق به کسب مقام دوم شد و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها بیان کرد: مسابقات کشوری پارادومیدانی توسط فدراسیون پارادومیدانی و در قالب رقابت‌های انتخابی تیم ملی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات، ژیان صمدی و سونیتا هلاکو به‌عنوان مربی، دانش‌آموزان اعزامی استان کردستان را همراهی و هدایت کردند.

خانی ضمن تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، مربیان و خانواده‌ها گفت: کسب این افتخار ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان است و از تلاش خانواده‌ها، مربیان و دست‌اندرکاران حوزه آموزش استثنایی قدردانی می‌کنیم.