ارسال ۲۹۳ اثر به دبیرخانه نوزدهمین جشنواره شعر رضوی/دریافت ۱۲اثر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا نوروزی، در این زمینه اظهار کرد: تا به امروز ۲۹۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از این تعداد ۲۸۱ اثر داخلی و ۱۲ اثر از کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، آلمان و آذربایجان است.
وی ادامه داد: ارائه دهندگان آثار برای این جشنواره محدودیت سنی نداشتند و در هر محور ۵ اثر می توانستند ارسال کنند.
نوروزی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره نیمه اول خردادماه ۱۴۰۵ در ارومیه برگزار خواهد شد، گفت: در داوری این دوره از جشنواره علاوه بر برگزیدگان بخشهای ملی و بینالملل، یک اثر که توسط عموم مخاطبان بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد به عنوان اثر مردمی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری به همت بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی برگزار میشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی افزود: علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره آثار خود را با موضوعات شخصیت حضرت رضا (ع) در قالب سرایش شعر در مدح و منقبت ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی، سیاسی، معنوی، کرامات و القاب ایشان، در بخش معارف رضوی نیز بیان توصیفاتی شاعرانه از مضامین زیارتنامههای حضرت، احادیث و معارف رضوی ارسال کردند.
نوروزی با اشاره به جوایز این جشنواره گفت: در بخش بینالملل به رتبه اول تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی، به رتبه دوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، به رتبه سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و در بخش ملی به رتبه اول تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، رتبه دوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، رتبه سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و رتبه چهارم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۸۰ میلیون ریال و در بخش منتخب مردمی تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
