به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، آیین افتتاح طرحهای ارتباطی روستایی ایرانسل، یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، با حضور دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، دکتر مجتبی امانی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات آذربایجان شرقی، مهندس حمید فاضلی مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذر، مدیر ارشد منطقه شمال غرب ایرانسل و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، در ادارهکل ارتباطات آذربایجان شرقی، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، دو پروژه ارتباطی روستایی ایرانسل در روستاهای کهنهلو، واقع در بخش مرکزی و گلآخور در بخش خاروانا شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی به صورت آنلاین و با حضور دکتر صادق میکائیلی فرماندار شهرستان ورزقان، در فرمانداری این شهرستان، توسط استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.
با بهرهبرداری از این دو پروژه، سه روستای کهنهلو، آقا بابافرامرزی و داشکسن در بخش مرکزی و دو روستای گلآخور و ارزیل در بخش خاروانا شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی، با مجموع ۵۶۱ خانوار و ۱۷۲۸ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
با راهاندازی این سایت جدید ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای مذکور در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، به اینترنت پرسرعت ایرانسل متصل شدند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
نظر شما