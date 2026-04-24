به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز، با تأکید بر جایگاه محوری تقوا در معارف دینی، اظهار کرد: وظیفه اصلی خطبههای نماز جمعه، یادآوری تقوا بهعنوانیک اصل بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی است.
وی افزود: تقوا صرفاً یک مفهوم ساده و محدود نیست، بلکه یک سبک زندگی کامل است که همه ابعاد رفتار انسان را در بر میگیرد؛ از نحوه تعامل با خداوند گرفته تا روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی مواجهه با جریانهای فکری و اعتقادی.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه تقوا در فرهنگ اسلامی به معنای پرهیز از گناه و حرکت در مسیر الهی است، گفت: در نگاه دینی، همه خوبیها در تقوا جمع شده و همه پلیدیها و زشتیها در ترک تقوا ریشه دارد.
تقوا در کلام امیرالمؤمنین(ع) و مراتب یقین
آیتالله دژکام در ادامه خطبهها با اشاره به فرازی از نهجالبلاغه و بیانات امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: انسان باتقوا به جایی میرسد که بهشت و جهنم را با چشم دل مشاهده میکند؛ گویی اهل بهشت را در نعمت و اهل جهنم را در عذاب میبیند.
وی با تشریح مراتب یقین در معارف اسلامی افزود: علمای بزرگ سه مرتبه برای یقین بیان کردهاند؛ «علمالیقین»، «عینالیقین» و «حقالیقین». انسانها معمولاً با استدلال و برهان به مرحله علمالیقین میرسند، اما برخی از اولیای الهی و بندگان خاص خداوند به مرتبهای بالاتر یعنی عینالیقین نائل میشوند که در آن، حقایق را نه با استدلال، بلکه با شهود درک میکنند.
نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: این مقام اختصاص به معصومان(ع) ندارد و انسانهای مؤمن نیز میتوانند با عبادت، تهذیب نفس و اطاعت از خداوند به این مراتب دست یابند.
نشانههای اهل یقین در سیره دینی
وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره حالات جوانی که به یقین رسیده بود، گفت: یکی از نشانههای یقین، نگرانی نسبت به آخرت و احساس مسئولیت در برابر اعمال انسان است؛ بهگونهای که دل انسان نسبت به حسابرسی الهی نگران میشود.
آیتالله دژکام افزود: از دیگر نشانههای اهل یقین، شبزندهداری و بیقراری در برابر خداوند است؛ حالتی که انسان را به عبادت و مناجات در دل شب سوق میدهد.
وی با بیان اینکه بزرگان دین و عارفان الهی چنین حالاتی را تجربه کردهاند، گفت: برخی از علما سالها در سحر بیدار بوده و با خداوند مناجات میکردند و این حالات نتیجه همان یقین و معرفت عمیق الهی است.
نقش معنویت در جامعه و نسل جوان
امام جمعه شیراز با اشاره به نقش ایمان در زندگی جوانان گفت: در جامعه اسلامی، جوانانی حضور دارند که با وجود همه فشارها و سختیها، در مسیر ایمان و دفاع از ارزشها ایستادگی میکنند و همین موضوع موجب استمرار حیات معنوی جامعه است.
وی تأکید کرد: توجه به معنویت نباید به ظواهر محدود شود، بلکه هدف اصلی باید رسیدن به قرب الهی و اتصال قلبی به امام زمان(عج) باشد.
دهه کرامت و جایگاه سومین حرم اهل بیت(ع)
آیتالله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به مناسبتهای پیشرو، از جمله میلاد امام رضا(ع) و پایان دهه کرامت، اظهار کرد: این ایام نورانی فرصت ارزشمندی برای تجدید عهد با اهل بیت(ع) و ابراز محبت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت است.
وی با اشاره به جایگاه شیراز بهعنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در ایران گفت: بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در این ایام، افتخاری برای مردم فارس است و برنامههای متعددی برای این مناسبت در حال برگزاری است.
یادآوری واقعه طبس و شکست آمریکا
نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه به سالروز شکست عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس اشاره کرد و گفت: این حادثه تاریخی نشان داد که اراده الهی بر تمام محاسبات قدرتهای استکباری غلبه دارد.
وی افزود: آمریکا با وجود همه امکانات نظامی خود، در برابر قدرت الهی و مقاومت ملت ایران ناکام ماند و این تجربه تاریخی باید همواره مورد توجه باشد.
ولایت فقیه؛ محور وحدت و رمز پیروزی
آیتالله دژکام با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: رمز پیروزی ملت ایران در طول سالهای انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه بوده و هر جا این اصل مورد توجه قرار گرفته، موفقیت حاصل شده است.
وی افزود: حزبالله واقعی در فرهنگ قرآن، کسانی هستند که در مسیر خدا، رسول و اولیای الهی حرکت میکنند و این مسیر، همان مسیر اطاعت از ولی فقیه در عصر حاضر است.
امام جمعه شیراز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در کشور گفت: دشمنان بهویژه آمریکا تلاش میکنند با جنگ روانی و رسانهای، وحدت ملت ایران را هدف قرار دهند، اما بصیرت مردم و مسئولان این توطئهها را خنثی کرده است.
وحدت ملی و اقتصاد مقاومتی
آیتالله دژکام در بخش پایانی خطبهها با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب گفت: اقتصاد مقاومتی تنها در سایه وحدت ملی و همکاری همهجانبه مسئولان و مردم محقق میشود.
وی افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و همانگونه که در میدانهای نظامی موفق بودهایم، در این عرصه نیز با همدلی و هماهنگی میتوانیم به پیروزی برسیم.
نماینده ولی فقیه در فارس با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، امنیتی و رزمندگان گفت: حمایت از مدافعان کشور وظیفهای عمومی است و باید همه ظرفیتها در این مسیر به کار گرفته شود.
