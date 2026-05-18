آثار ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) در تاریخ بشر تأثیر گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رشاد امروز، اول ماه ذی‌الحجه، در سخنانی به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: این واقعه را نمی‌توان صرفاً یک حادثه تاریخی یا خانوادگی تلقی کرد؛ بلکه رویدادی است در متن هستی که دارای «بُعد هستی‌شناختی» بوده و باید در نظام آفرینش تفسیر شود.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با اشاره به برکات بی‌شمار این ازدواج، مهم‌ترین آنها را «حفظ و تحفظ شریعت و دین» در طول تاریخ عنوان کرد و افزود: تاریخ تشیع، بلکه فراتر از مذهب شیعه ـ حتی در میان اهل سنت ـ مدیون نسلی است که از این ازدواج حاصل شده است، زیرا آنانی که دین را نگه داشتند، غالباً از سادات بودند و نسبشان به رسول خدا(ص) بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: نخستین مفسران قرآن، فقیهان بزرگ و راویان حدیث از همین تبار ظهور کرده‌اند و هر آنچه از علم و معرفت نصیب بشر شده، از طریق این خاندان و شاگردان ایشان به نسل‌های بعد منتقل شده است.

آیت‌الله رشاد در ادامه با تبیین «دو شاخه بودن حکمت» گفت: پیامبر اکرم(ص) کتاب و حکمت را توأمان به جای نهادند؛ یک شاخه، حکمت نبوی است و شاخه دیگر، حکمت الهی که از طریق علی و فاطمه(ع) و اولاد ایشان در طول تاریخ به بشریت منتقل شده است.

تولیت مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام تأکید کرد: واقعه ازدواج علی و فاطمه(ع) فراتر از یک پیمان خانوادگی معمولی است؛ این یک پیمان وجودی و تاریخی است که آثار آن در کل تاریخ بشر تأثیر گذاشته است. ثمره این ازدواج مبارک «کوثر» (خیر کثیر) است و امتداد همان کوثر، زمینه‌ساز نجات بشر از ظلمت به سوی نور خواهد بود.

آیت‌الله رشاد در پایان، اول ماه ذی‌الحجه را ماه تعبد، تهجّد و توفیقات معنوی خواند و ضمن تبریک این روز مبارک به محضر حضرت ولی عصر(عج) و همه دلباختگان اهل‌بیت(ع)، از خداوند متعال خواستار توفیق همگان برای گام برداشتن در مسیر اولیای الهی و تحقق آرمان‌های معصومان(ع) شد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت دینی نتایجی تاریخ‌ساز و ماندگار به دنبال داشته باشد.