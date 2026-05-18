به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی، دانشگاهی، سیاسی و دینی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی‌فقیه در کردستان که در قالب برنامه‌های رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر، در حالی که مسیر مذاکره در جریان بود، مورد تجاوز و هجمه ناجوانمردانه قرار گرفت.

وی با استناد به آیه ۳۹ سوره حج افزود: آنچه در این حوادث رخ داد، مصداق روشن ظلم به ملت ایران است و نمی‌توان آن را در چارچوب قواعد انسانی و دموکراتیک توجیه کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به برخی اقدامات دشمنان علیه ایران تصریح کرد: ترور شخصیت‌های اثرگذار، حملات به مناطق غیرنظامی و شهادت جمعی از مردم بی‌گناه از جمله دانش‌آموزان، معلمان و نیروهای نظامی در ناوچه «دنا» از مصادیق آشکار این ظلم است.

پورذهبی افزود: در جریان این تجاوزها، حتی دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز هدف قرار گرفتند و شماری از دانشمندان کشور به جرم دانش و فعالیت علمی ترور شدند؛ در حالی که هیچ‌گونه مبنای انسانی و حقوقی برای این اقدامات وجود ندارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، یک جنگ ابتدایی را آغاز نکرده بلکه در برابر تجاوز ایستاده و این ایستادگی نوعی جهاد مقدس برای دفاع از ملت و کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به فضای بین‌المللی این رخدادها گفت: متأسفانه بسیاری از نهادهای بین‌المللی در برابر این تجاوزها سکوت کردند و واکنش مؤثری نشان ندادند، در حالی که برخی ملت‌های منطقه از جمله ملت عراق و مردم اقلیم کردستان مواضع متفاوت و در مواردی همراهی‌های ارزشمندی داشته‌اند.

پورذهبی با تأکید بر اهمیت تفکیک میان ملت‌ها و دولت‌ها افزود: این جنگ، جنگ میان ملت‌ها نیست بلکه تقابل سیاست‌ها و حکومت‌های استکباری با ملت‌های مستقل است و نباید ملت‌های دیگر را در این تقابل مقصر دانست.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت خود ایستاده و این انسجام مردمی عامل اصلی شکست‌ناپذیری کشور در برابر فشارها و تحریم‌ها بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی گفت: ایران با وجود همه محدودیت‌ها توانسته در برابر تحریم‌های گسترده ایستادگی کند و این مقاومت نتیجه همبستگی مردم و نظام است.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد زمینه بازگشت و گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور را که صرفاً دارای اختلافات سیاسی هستند فراهم کند و حتی این آمادگی برای برگزاری نشست‌های مشترک در اقلیم کردستان نیز وجود دارد.

پورذهبی تأکید کرد: مسیر آینده منطقه باید بر پایه همگرایی ملت‌های مسلمان، تقویت روابط ایران و عراق و تحقق آموزه‌های وحدت اسلامی و گسترش عدالت و دموکراسی واقعی در جهان اسلام دنبال شود.