به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از نگاه ویژه وزارت اقتصاد به خراسان جنوبی اظهار کرد: انتخاب خراسان جنوبی به عنوان دبیر منطقه 9 استان های وزارت اقتصاد پس از بیش از دو دهه، اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده توجه به استان‌های کمتر برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد منطقه‌ای و شورای هماهنگی در استان بیان کرد: در این مدت جلسات تخصصی متعددی برگزار شد و حتی نشست خبری و دیدار با استاندار نیز انجام گرفت که خوشبختانه نگاه مدیریت ارشد استان به توسعه تعاملات وزارت اقتصاد با خراسان جنوبی بسیار مثبت است.

ذاکریان در ادامه با اشاره به دیدار هفته گذشته هیئت اقتصادی خراسان جنوبی با والی ولایت فراه افغانستان گفت: فضای همکاری میان دو طرف بسیار نزدیک و مثبت بود.

وی افزود: با توجه به شرایط منطقه ، می‌توان از فرصت همکاری با افغانستان برای توسعه تجارت و ترانزیت استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و افغانستان و چین تصریح کرد: این موضوع در حال پیگیری است و ظرفیت‌های بسیار مهمی در مرزهای استان برای توسعه تجارت بین‌المللی وجود دارد.

ذاکریان با بیان اینکه روزانه حجم قابل توجهی تردد و جابه‌جایی کالا در مرزهای استان انجام می‌شود، گفت: زیرساخت‌های جاده‌ای مسیر فراه افغانستان نیز با مشارکت جمهوری اسلامی ایران در حال تکمیل است و این مسیر می‌تواند به یکی از کریدورهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی اکنون به یکی از قطب‌های اصلی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کشور تبدیل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: برای پروژه مزرعه خورشیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خراسان جنوبی مجوزهای لازم اخذ شده و حتی در ایام جنگ نیز موفق به اخذ مجوزهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی شدیم.

ذاکریان ادامه داد: یک سرمایه‌گذار چینی برای احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتی و سرمایه‌گذاری دیگری از عمان نیز برای اجرای پروژه مشابه وارد استان شده‌اند و یک پروژه ۶۰ مگاواتی دیگر نیز در مرحله بررسی قرار دارد.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی تنها استانی است که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر آن با سرمایه‌گذاری خارجی در حال اجراست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق خورشیدی استان حدود ۷۰۰ مگاوات است، گفت: این میزان تقریباً دو برابر نیاز فعلی استان است و خراسان جنوبی به صادرکننده انرژی در شبکه سراسری تبدیل خواهد شد.

ذاکریان همچنین از انتقال مستقیم تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از چین به پروژه‌های استان خبر داد و افزود: نزدیک به ۱۰۰ کانتینر تجهیزات بدون توقف در بنادر جنوبی، مستقیماً به محل پروژه‌ در شهرستان نهبندان منتقل شد تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد قابل توجه صادرات از مرزهای استان اشاره کرد و اظهار کرد: خراسان جنوبی در فروردین رشد ۸۴۶ درصدی صادرات را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت اقتصاد از معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: در شرایط سخت اقتصادی، مدیریت منابع و حمایت از بدنه کارکنان اقدامی ارزشمند و ریسک‌پذیرانه است و مجموعه اقتصادی استان نیز با تمام توان در مسیر تحقق اهداف وزارتخانه حرکت خواهد کرد.