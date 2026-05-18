به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گردهمایی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: موضوع حائز اهمیت، مفهوم «حکمرانی خوب» و پیوند آن با حوزه ارتباطات است که سالها در ادبیات مدیریتی جهان نقش ایفا میکند.
سخنگوی دولت گفت: حکمرانی خوب به معنای پاسخگویی، شفافیت، ارزیابی عملکرد، قانونمداری و شنیدن صدای مردم است. یکی از اجزای اساسی حکمرانی، شنیدن صداهاست؛ همانگونه که در مراجعه به یک پزشک حاذق، برقراری ارتباط چشمی و تکریم بیمار اهمیت دارد، روابط عمومیها نیز باید حس مهم بودن را به مردم منتقل کنند.
مهاجرانی بیان کرد: مردم مالکان اصلی کشور هستند و دوران قدرت مطلقه سلاطین سپری شده است؛ امروز در دوران جمهوریت، مقامات با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده میشوند.
وی عنوان کرد: نقش کلیدی روابط عمومی، رساندن صدای مردم به رئیس دستگاه و از سوی دیگر، ترجمه فعالیتهای اجرایی برای پاسخ به مطالبات جامعه است. همچنین گره زدن نیازهای مردم به اقدامات دستگاه و تبیین هدفمند بودن فعالیتها جهت جلب رضایت عمومی، هنری است که در اختیار روابط عمومیها قرار دارد
مهاجرانی تأکید کرد: در این مسیر، دو عامل «طراحی فرآیندها» و «نقش افراد» تعیینکننده هستند.
مهاجرانی یادآور شد: سال گذشته سالی پرچالش بود، سالی که با انفجار بندر شهید رجایی آغاز شد، با جنگی تحمیلی ادامه یافت و با اتفاقات حوزه “اسنپ بک” و فشارهای سنگین انرژی سپری شد و در نهایت، وقایع تلخ دی ماه که کام همه ما را تلخ کرد. هیچ انسان آزادهای نیست که بگوید از وقایع دی ماه، تا عمق جان آزرده نشد.
سخنگوی دولت بیان کرد: شهادت مظلومانه رهبری شهید و متعاقب آن، شهادت مظلومانه جمعی از دانشآموزان در حادثه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر وقایع ناگوار، داغی عمیق بر دلها نهاد. اما در این میان، شما بودید که توانستید روایتگر این سال باشید. شما بودید که توانستید از دل این حوادث تلخ که هر یک به تنهایی برای ایجاد بحران جدی در یک حکومت کافی بود و دشمن نیز دقیقاً با همین هدف طراحی کرده بود روایت تابآوری را خلق کنید. شما بودید که با تسلط بر فرآیندها و با در نظر گرفتن اصول حرفهای، توانستید روایت “ایران استوار” را بسازید.
