به گزارش خبرنگار مهر، سلسله تجمعات حماسی و اجتماعات خودجوش مقتدرانه مردمی در کلانشهر کرمانشاه به گام هشتاد و یکمین خود در دوازدهمین هفته متوالی رسیده است و قشرهای مختلف مردم مؤمن و وفادار این دیار امشب نیز بار دیگر برای تجدید میثاق با آرمانهای نظام اسلامی گرد هم میآیند.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، موج ۸۱ از این حرکت پرشور همگانی، راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه کلید میخورد تا بار دیگر فریاد استکبارستیزی، انسجام ملی و پایداری بر اصول انقلاب در فضای غرب کشور طنینانداز شود.
میعادگاه امشب شهروندان شریف کرمانشاه برای آغاز این راهپیمایی باشکوه، منطقه شریعتی و ابتدای خیابان شورا تعیین شده است که خیل جمعیت پس از شکلگیری هسته اولیه تجمع، مسیر خود را به سمت میدان غدیر ادامه خواهند داد.
برنامه امشب به طور ویژه به مناسبت دومین سالگرد شهادت مظلومانه خادمالرضا، رئیسجمهور شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان مجاهد ایشان برگزار میشود تا مردم وفادار کرمانشاه یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت را گرامی بدارند.
حاضران در این پویش بزرگ با سر دادن شعارهای حماسی و با تاکید بر شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم»، این پیام قاطع را به جبهه استکبار مخابره میکنند که شهادت خادمان ملت نهتنها خللی در عزم این مردم ایجاد نمیکند، بلکه پیوند آنان را با ولایت مستحکمتر خواهد ساخت.
نظر شما