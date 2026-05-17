برگزاری اجتماع «نحن منتقمون» و گرامیداشت شهید نصیرزاده در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه خروش انقلابی و استکبارستیزانه مردم ولایتمدار، هفتاد و نهمین شب از هفته دوازدهم اجتماعات بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» امشب در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم پرشور که با شعار محوری «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» برگزار می‌شود، امشب همراه با برنامه‌های ویژه‌ای خواهد بود؛ بر این اساس، در این اجتماع مردمی یادبود و گرامیداشت مقام شامخ سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود تا ایثار، حماسه و ایستادگی این شهید والامقام بار دیگر توسط مردم قدرشناس گرامی داشته شود.

از دیگر بخش‌های قابل توجه و ارزشمند مراسم امشب، حضور ویژه زوج‌های جوان کرمانشاهی در این اجتماع است که به میمنت فرارسیدن سالروز پیوند آسمانی و مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) صورت می‌گیرد و جلوه‌ای معنوی و پرنشاط به این خروش مردمی می‌بخشد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اجتماع بزرگ مردمی امشب (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد.

همچنین مسیر حرکت تجمع‌کنندگان و راهپیمایی در این مراسم، از مبدأ میدان مرکزی آغاز شده و به سمت چهارراه نوبهار در شهر کرمانشاه ادامه خواهد یافت.