۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

اعضای بدن جوان ۱۹ ساله فیروزآبادی نجات‌بخش بیماران شد

فیروزآباد-رئیس بیمارستان قائم فیروزآباد گفت:اعضای بدن جوان ۱۹ ساله‌ فیروزآبادی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش، به چند بیمار نیازمند پیوند اعضا اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرشاسب کاوسی گفت: جوان ۱۹ ساله به نام «صالح هاشم‌پور» در پی سانحه تصادف با کاهش شدید سطح هوشیاری برای انجام اقدامات درمانی از بیمارستان امام محمد باقر(ع) شهر قیر به بیمارستان حضرت قائم(عج) شهرستان فیروزآباد منتقل شد و با توجه به خونریزی‌ شدید مغزی بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما با وجود تلاش مستمر کادر درمان، به دلیل شدت آسیب مغری، مرگ مغزی این جوان از سوی پزشکان اعلام شد.

رئیس بیمارستان قائم فیروزآباد تصریح کرد: در پی اعلام مرگ مغزی و پس از کسب رضایت خانواده بیمار، این جوان ۱۹ ساله برای اهدای عضو به بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز منتقل و اعضای بدن وی به چند بیمار نیازمند، حیات دوباره بخشید.

