بیش از ۱۴۰۰ بیمار در شیراز با پیوند عضو به زندگی بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان گفت: در سال گذشته، در مجموع ۱۴۱۸ مورد پیوند عضو و کاشت بافت در شیراز انجام شده است که شامل ۴۲۸ پیوند کبد، ۴۰۳ پیوند کلیه، ۳ پیوند پانکراس، ۱۳ پیوند قلب، ۸ پیوند ریه، ۱۰ پیوند روده، ۱۱۷ کاشت حلزون، ۱۶۶ پیوند قرنیه، ۱۸۸ پیوند مغز استخوان، ۸۰ پیوند پوست و ۲ پیوند معده می‌شود.

وی افزود: هر یک از این پیوندها، به معنای بازگشت زندگی، امید و سلامت به بیماری است که شمع وجودش رو به خاموشی بوده است.

نیاکان با اشاره به نقش حیاتی فرهنگ‌سازی در این زمینه افزود: اهدای عضو، دادن یک فرصت برای حیاتی دوباره و امید به فردای بیمارانی است که شمع وجودشان رو به خاموشی است؛ در واقع، اهدای عضو و نجات افراد، امری ماندگار و تمرینی زیبا برای بخشندگی است که نیازمند فرهنگ‌سازی عمیق و مشارکت همگانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه، با اشاره به اهمیت ثبت رضایت افراد برای اهدای عضو در زمان مرگ، تصریح کرد: کارت اهدای عضو، صرفاً بیانگر رضایت قلبی و تمایل شخصبرای اهدای عضو پس از مرگ است و جنبه حقوقی و قانونی مستقیم ندارد، اما می‌تواند در زمان تصمیم‌گیری خانواده، نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند اهدا و احترام به خواست متوفی ایفا کند.

وی از شهروندان علاقه‌مند خواست با نام نویسی برای دریافت کارت اهدای عضو، گامی مؤثر در حمایت از بیماران نیازمند بردارند و افزود: متقاضیان می‌توانند به‌صورت حضوری به انجمن حمایت از بیماران کلیوی واقع در: بلوار بعثت، ۲۰ متری انصاری، درمانگاه پارس مراجعه و برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش فرهنگ اهدای عضو، هیچ بیماری به دلیل نبود عضو پیوندی، فرصت ادامه زندگی را از دست ندهد و روز ۳۱ اردیبهشت، یادآور تعهد اخلاقی و انسانی جامعه نسبت به بیماران نیازمند پیوند باشد.