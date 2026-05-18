به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه هندی «دیلی اکسلسیور»، تحلیلگران اعلام کردند بازار طلا و نقره هند در آستانه هفته‌ای پرنوسان قرار دارد؛ موضوعی که هم‌زمان با افزایش قیمت نفت خام و تداوم عدم قطعیت‌های جهانی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، دولت هند در واکنش به شرایط جدید بازارهای جهانی، محدودیت‌های تازه‌ای بر واردات نقره اعمال کرده است.

از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاران در روزهای پیش‌رو داده‌های اقتصادی چین، آمار بخش مسکن آمریکا، شاخص مدیران خرید، گزارش هفتگی بیکاری و صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا را با دقت دنبال خواهند کرد.

در بورس کالای چندگانه هند، معاملات آتی طلا طی هفته گذشته ۶ هزار و ۱۷ روپیه معادل ۳.۹۴ درصد افزایش یافت و در سطح ۱۵۸ هزار روپیه به ازای هر ۱۰ گرم بسته شد. همچنین قراردادهای آتی نقره با رشد ۹ هزار و ۹۶۴ روپیه‌ای معادل ۳.۸ درصد، به ۲۷۱ هزار روپیه به ازای هر کیلوگرم رسید.

جاتین تریودی، معاون تحلیل تحقیقات کالا و ارز شرکت «ال‌کی‌پی سکیوریتیز»، در این‌باره گفت: طلا در هفته گذشته با تمایل مثبت قوی معامله شد و نزدیک به ۴ درصد در بورس کالای هند رشد کرد.

وی افزود: بخش عمده این افزایش قیمت ناشی از رشد حدود ۶ درصدی تعرفه واردات بود که با وجود ضعف بازارهای جهانی، موجب افزایش قابل توجه قیمت‌های داخلی شد.

تریودی با اشاره به محدودیت‌های جدید واردات نقره تأکید کرد: این سیاست به معنای ممنوعیت کامل واردات نیست، بلکه واردات صرفاً از مسیرهای رسمی از جمله بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی هند، نهادهای مورد تأیید اداره کل تجارت خارجی و جواهرسازان فعال در بورس شمش انجام خواهد شد.

به گفته وی، دو اقدام سیاستی اخیر در فاصله زمانی کوتاه نشان‌دهنده تمرکز دولت هند بر مدیریت بازار ارز است. محدودسازی واردات نقره می‌تواند به کاهش خروج دلار و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک کند؛ هرچند این موضوع منجر به افزایش قیمت‌های داخلی و فاصله قیمتی در بازار خواهد شد.

این تحلیلگر تصریح کرد: نقره در این سیاست صرفاً یک ابزار است و هدف اصلی، کنترل بازار ارز و مهار خروج سرمایه ارزی از کشور محسوب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که در بازارهای جهانی، قیمت فلزات گران‌بها طی هفته گذشته تحت فشار باقی ماند؛ به‌طوری که قراردادهای آتی طلا با کاهش ۱۶۸.۸ دلاری معادل ۳.۶ درصد، در سطح ۴ هزار و ۵۶۱.۹ دلار به ازای هر اونس بسته شد. نقره نیز با افت ۳.۳۲ دلاری معادل ۴.۱۱ درصد، به ۷۷.۵۴ دلار در هر اونس رسید.