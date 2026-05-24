کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر در بردسکن 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان حین کنترل محور مواصلاتی بردسکن به سبزوار به یک دستگاه خودرو سواری زانتیا که در پوشش خانواده از استان‌های جنوبی عازم استان‌های شمالی کشور بود مشکوک و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق خودروی مورد نظر مقدار ۳ کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در بدنه خودرو جاساز شده بود را کشف و ۲ متهم را پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی به نقش مهم شهروندان در ریشه کن کردن فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص خرید، فروش و نگهداری مواد افیونی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.