به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان بناب صبح چهارشنبه با حضور رؤسای ادارات و دستگاه‌های متولی به ریاست محمدحسین قلعه‌ای فرماندار این شهرستان برگزار شد.

قلعه‌ای در این جلسه با اشاره به پتانسیل‌های بالای این منطقه در حوزه‌های مختلف تولید، بر لزوم افزایش اعتبارات اختصاصی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان بناب ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و فرهنگی دارد، افزود: برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار، نیازمند حمایت‌های بیشتر و تخصیص اعتبارات هدفمند هستیم.

فرماندار بناب در پایان بر لزوم تداوم همکاری بین‌بخشی و تمرکز بر توسعه اقتصادی شهرستان با تکیه بر توان داخلی تأکید کرد.

این جلسه که با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل شهرستان در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۴ و تعیین اهداف راهبردی سال جاری تشکیل گردید، گزارش‌های دقیقی از وضعیت اشتغال ارائه شد و بر اساس آمارهای دریافتی از سامانه رصد اشتغال، دستگاه‌های اجرایی شهرستان بناب با پیگیری‌های مستمر، موفق شدند بیش از ۹۰ درصد از تعهدات مصوب کمیته اشتغال استان در خصوص ثبت فرصت‌های شغلی را محقق کنند. این در حالی است که تعهدات مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود.