۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

واکنش بغداد به ادعای حملات پهپادی عراق به عربستان

بغداد در واکنش به ادعای مربوط به انجام حملات پهپادی از سوی عراق به عربستان اعلام کرد: هیچ نشانه‌ای از حمله پهپادی به عربستان در سیستم‌های ما ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به حمله به تاسیسات عربستان با ۳ پهپاد، در واکنش به ادعای مربوط به انجام این حمله توسط عراق اعلام کرد: هیچ نشانه‌ای از حمله پهپادی به عربستان در سیستم‌های ما ثبت نشده است.

وزارت خارجه عراق ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به حمله به تاسیسات عربستان با ۳ پهپاد، و تاکید بر عمق روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور برادر به اهتمام همیشگی عراق به تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف و تداوم موضع ثابت بغداد در رد هرگونه حمله علیه کشورهای برادر تاکید کرد.

این وزارتخانه در ادامه با اشاره به دریافت گزارش‌های اولیه از حمله به عربستان با ۳ پهپاد اعلام کرد که این اطلاعات را از نزدیک دنبال می‌کند و نهادهای مربوطه فورا اقدامات برای بررسی و تحقیقات لازم در راستای روشن شدن جزئیات حمله پهپادی به عربستان را آغاز کردند و توسط سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات عراق هیچ اطلاعاتی درباره شلیک پهپاد، ثبت نشده است.

وزارت خارجه عراق در ادامه از نهادهای مربوطه در عربستان خواستار همکاری و تبادل اطلاعات ذی‌ربط در راستای کمک به دستیابی به اطلاعات دقیق که امنیت و ثبات را در دو کشور تقویت می‌کند، شد.

این وزارتخانه بر موضع همیشگی عراق در احترام به امنیت و حاکمیت کشورهای برادر و مخالفت با هرگونه اعمالی که استقرار آن را تضعیف یا امنیت ملی آن را تهدید می‌کند و به روابط برادرانه با کشورهای برادر را آسیب می‌زند، تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در ادامه به اهتمام خود به تداوم هماهنگی و رایزنی با عربستان در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و خدمت به منافع کشترک دو کشور برادر تاکید کرد.

