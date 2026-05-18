۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

تأکید مطهری‌اصل بر تبیین جایگاه غدیر در برنامه‌های دهه ولایت

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تبیین جایگاه واقعه غدیر و پاسداشت این عید بزرگ در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برنامه‌های ستاد بزرگداشت دهه غدیر عصر دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد و در آن بر تبیین جایگاه واقعه غدیر به‌عنوان مهم‌ترین رویداد تاریخ اسلام و ضرورت پاسداشت این عید بزرگ تأکید شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با بیان اینکه غدیر مهم‌ترین حادثه تاریخی عالم بشریت است، اظهار کرد: ایمان، اقامه نماز و اعطای زکات از ویژگی‌های برجسته حضرت علی (ع) بوده و مسئله ولایت در دین اسلام با امامت امیرالمؤمنین (ع) معنا می‌یابد.

وی با اشاره به جایگاه هدایت الهی در دین اسلام افزود: دین و هدایت مردم از سوی پروردگار متعال به پیامبر اکرم (ص) تفویض شده و ایشان مأمور ابلاغ واجبات و مستحبات الهی به مردم هستند. احکام دینی نیز پس از پیامبر (ص) در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گرفته است.

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر استان آذربایجان‌شرقی، واقعه غدیر را پاسداشت احدیت و توحید دانست و تصریح کرد: هر میزان هزینه و تلاش در مسیر ترویج فرهنگ غدیر، نزد خداوند متعال دارای اجر و پاداشی چندین برابر خواهد بود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه محافظت از غدیر در حقیقت صیانت از توحید الهی است، خاطرنشان کرد: تمام مقامات پیامبر اکرم (ص) در وجود امیرالمؤمنین (ع) تجلی یافته و در واقعه غدیر، پیامبر اکرم (ص) اکمال دین را در ابلاغ ولایت الهی به حضرت علی (ع) اعلام کردند.

در پایان این جلسه، حاضران بر برنامه‌ریزی منسجم و اجرای باشکوه برنامه‌های دهه غدیر در سطح استان تأکید کردند.

