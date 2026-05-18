به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برنامههای ستاد بزرگداشت دهه غدیر عصر دوشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در استان آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد و در آن بر تبیین جایگاه واقعه غدیر بهعنوان مهمترین رویداد تاریخ اسلام و ضرورت پاسداشت این عید بزرگ تأکید شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با بیان اینکه غدیر مهمترین حادثه تاریخی عالم بشریت است، اظهار کرد: ایمان، اقامه نماز و اعطای زکات از ویژگیهای برجسته حضرت علی (ع) بوده و مسئله ولایت در دین اسلام با امامت امیرالمؤمنین (ع) معنا مییابد.
وی با اشاره به جایگاه هدایت الهی در دین اسلام افزود: دین و هدایت مردم از سوی پروردگار متعال به پیامبر اکرم (ص) تفویض شده و ایشان مأمور ابلاغ واجبات و مستحبات الهی به مردم هستند. احکام دینی نیز پس از پیامبر (ص) در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گرفته است.
رئیس بنیاد بینالمللی غدیر استان آذربایجانشرقی، واقعه غدیر را پاسداشت احدیت و توحید دانست و تصریح کرد: هر میزان هزینه و تلاش در مسیر ترویج فرهنگ غدیر، نزد خداوند متعال دارای اجر و پاداشی چندین برابر خواهد بود.
امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه محافظت از غدیر در حقیقت صیانت از توحید الهی است، خاطرنشان کرد: تمام مقامات پیامبر اکرم (ص) در وجود امیرالمؤمنین (ع) تجلی یافته و در واقعه غدیر، پیامبر اکرم (ص) اکمال دین را در ابلاغ ولایت الهی به حضرت علی (ع) اعلام کردند.
در پایان این جلسه، حاضران بر برنامهریزی منسجم و اجرای باشکوه برنامههای دهه غدیر در سطح استان تأکید کردند.
