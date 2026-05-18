پیامدهای شکست آمریکا در مقابل ایران بر جهان تأثیر گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسبت حلول ماه ذی الحجه، به تازه ترین تحولات منطقه اشاره کرد.

رهبر جنبش انصارالله ضمن تبریک حلول ماه ذی الحجه به ملت بزرگ و مجاهدان یمنی و همه امت اسلامی و حجاج بیت الله الحرام گفت: با وجود اینکه مناسک حج از محتوا و مضمون اصلی خود تا حد زیادی خالی شده و تلاش های زیادی برای ایجاد موانع و پیچیدگی ها در مسیر اجرای صحیح آن صورت می گیرد، اما تأثیر و اهمیت این مناسک همچنان پابرجاست و فرصت استفاده از آن وجود دارد و لازم است امت اسلامی با آگاهی و توجهی هوشمندانه و با رویکردی صادقانه برای بهره‌برداری از این شعائر بزرگ و مهم اسلامی اقدام کند.

وی افزود: توهین مجدد به قرآن کریم در آمریکا در چارچوب حمله و برنامه خصمانه و مستمر صهیونیستی بر ضد اسلام و مسلمانان صورت می گیرد. توهین به قرآن بارها صهیونیست های جنایتکار انجام شده است از سوزاندن مصحف شریف تا هتک حرمت و دیگر اعمال زشت. شنیدن خبر توهین به قرآن به زودی برای بسیاری از فرزندان امت اسلامی به امری عادی و روزمره تبدیل می شود. مجوز آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای توهین‌ها تحت حفاظت پلیس با توجیه «آزادی بیان»، توجیهاتی احمقانه است. جنایات توهین‌آمیز به قرآن کریم آزادی بیان نیست.

الحوثی تصریح کرد: ما به عنوان امتی مسلمان که با خطرات مواجه است و شدیدترین رنج‌ها را متحمل می شویم که هیچ امت دیگری بر روی زمین با آن مواجه نیست و آن را تحمل نمی‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از موسم حج و مناسبت‌های دینی آن هستیم. در غرب، «آزادی بیان» را زمانی که با مردم مظلوم فلسطین ابراز همبستگی شود، کاملا نابود می‌کنند. به محض درخواست برای توقف جنایات صهیونیستی علیه فلسطینیان، پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی انواع سرکوب‌ها، شکنجه‌ها، بازداشت‌ها و اقدامات خودسرانه را اعمال می‌کنند. این چه حقی برای بیان است که غرب از آن صحبت می‌کند، در حالی که آنها حتی سطح محدودی از همبستگی مشروع با مردم مظلوم فلسطین را هم مجاز نمی‌دانند؟

رهبر انصارالله در ادامه با اشاره به تحولات منطقه افزود: جهانیان از پیامدهای شکست آمریکا در تجاوز به جمهوری اسلامی بر بازارهای نفت متأثر شده‌اند، پس اگر امت در مسیر تحریم گام بردارد، چه خواهد شد؟ تحریم سیاسی و اقتصادی می‌تواند فشار زیادی به دشمنان وارد کند. آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست و به همین دلیل به سمت محاصره بنادر ایران رفته است؛ اقدامی که حتی بر وضعیت اقتصادی جهان نیز تأثیر می‌گذارد، اما برایش اهمیتی ندارد. آنچه برای ترامپ مهم است، پیش از هر چیز خدمت به اسرائیل است؛ حتی پیش از خود آمریکا.

عبدالملک بدرالدین با اشاره به تحولات غزه و فلسطین تصریح کرد: دشمن اسرائیلی به شکنجه مردم فلسطین در نوار غزه از طریق محاصره ادامه می‌دهد. دشمن اسرائیلی می‌خواهد که این وضعیت در غزه قابل قبول باشد و هیچ واکنشی در برابر آن صورت نگیرد. دشمن اسرائیلی به تخریب و انفجار آنچه از خانه‌ها و ساختمان‌ها باقی مانده است، به جای بازسازی طبق توافقات، ادامه می‌دهد. درصد بسیار کمی از مواد غذایی، دارو و نیازهای بشردوستانه وارد غزه می‌شود که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ضروری نیست. مردم فلسطین در نوار غزه به دلیل محاصره و شرایط سخت، وضعیتی بسیار فاجعه‌بار را تجربه می‌کنند. هیچ اعتباری برای تمام توافق‌هایی که تشکیلات خودگردان فلسطین با دشمن اسرائیلی منعقد کرده است، وجود ندارد. تشکیلات خودگردان فلسطین به هماهنگی امنیتی با دشمن اسرائیلی و همکاری با آن مشغول است.قتل در غزه روزانه و با سرعتی فزاینده اتفاق می‌افتد و صدها شهید وجود دارد و این جنایتی بسیار بزرگ است. نباید کشته شدن صدها نفر از مردم فلسطین خبری عادی در میان امت اسلامی باشد.

الحوثی تأکید کرد: کشتار در غزه به رویدادی روزانه با روندی فزاینده تبدیل شده و صدها نفر به شهادت می‌رسند؛ این یک جنایت بسیار بزرگ است. نباید کشته شدن صدها تن از فرزندان مردم فلسطین در میان امت اسلامی به یک خبر عادی تبدیل شود. وقتی دشمن صهیونیستی به طور روزانه و بدون پایبندی به واکنش امت، جنایات کشتار و بی‌حرمتی به جان‌ها را ادامه می‌دهد، این وضعیتی خطرناک است که نباید پذیرفته شود. دشمن صهیونیستی به ارتکاب جرائم کشتار علیه نیروهای امنیتی و پلیس در غزه می‌پردازد و تلاش می‌کند تا فضایی آشوب‌زده در نوار غزه ایجاد کند. دشمن صهیونیستی زیرساخت‌های مدنی اداری را که به ارائه خدمات اساسی به مردم غزه می‌پردازند را هدف قرار می‌دهد، در حالی که منطقه تحت محاصره شدید قرار دارد.

رهبر انصارالله به تحولات سوریه هم پرداخت و گفت: دشمن اسرائیلی از مناطقی که در سوریه اشغال کرده عقب‌نشینی نکرده و تجاوزهای روزانه‌ای را که با آن‌ها حاکمیت سوریه را نقض می‌کند، متوقف نکرده است. دشمن اسرائیلی در پی آن است که کنترل خود را بر جنوب سوریه محکم‌تر کند و همچنان به ربایش، کشتار، غارت و انواع دیگر تجاوزها ادامه می‌دهد. اگر چیزی وجود داشت که به سود حاکمیت در لبنان یا هر طرف دیگری در اینجا یا آنجا باشد، نخستین کسانی که از آن بهره می‌بردند همان گروه‌ها در سوریه بودند. باید این آگاهی وجود داشته باشد که آنچه آمریکا به دنبال آن است ــ چه زمانی که خود را با عنوان میانجی در لبنان یا سوریه یا جاهای دیگر معرفی می‌کند ــ در واقع کنار زدن موانعی است که مانع تثبیت و تحکیم سلطه اسرائیل می‌شود.

وی اظهار داشت: گروه‌های حاکم بر سوریه عملاً به دنبال سازش و صلح با دشمن اسرائیلی هستند، اما بی‌نتیجه. همه ما از میزان اعتبار گروه‌های حاکم بر سوریه آگاهیم که آنها دشمنی با اسرائیل را برنمی‌گزینند و بر این امر تأکید دارند. آنچه این گروه‌های حاکم بر سوریه به دشمن ارائه کرده‌اند، به سودشان نبوده است و این عبرتی است برای آنها و دیگران.

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله یمن ضمن اشاره به تحولات لبنان افزود: امت ما باید نسبت به بسیاری از واقعیت‌ها آگاه باشند، زیرا یک روند تحریف و تخریب وجود دارد؛ چه در مورد حزب‌الله و چه درباره مقاومت فلسطین. برخی دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل را می‌پذیرند که همواره مشکل را «سلاح مقاومت» در هر کشوری می‌دانند که در برابر تلاش دشمنان برای اشغالگری ایستادگی می‌کند. عملیات‌های حزب‌الله مؤثر، بزرگ و قدرتمند بوده و اقداماتی بسیار مهم است که اعتبار و جایگاه مردم لبنان را بازگردانده است. انتظار می‌رود حاکمیت در لبنان کارایی بالای عملیات‌های حزب‌الله را درک کند و از آن به شکل درست بهره ببرد. حاکمیت لبنان نباید به توهماتی که آمریکا با آن افراد ساده‌لوح را فریب می‌دهد تکیه کند.

الحوثی خاطرنشان کرد: حزب‌الله که از اصولی بزرگ سرچشمه می‌گیرد و الگویی والا در امت است، طبیعتاً توافق ذلت بار و معادلات باطل را نمی‌پذیرد.دولت در لبنان می‌خواهد که اشغالگری همیشگی باقی بماند و این چیزی است که حزب‌الله هرگز نمی‌تواند آن را بپذیرد. دولت در لبنان با مواضع سیاسی احمقانه، نابخردانه و باطلی پیش می‌رود و می‌خواهد وضعیت مانند ۱۵ ماه گذشته ادامه یابد.دولت در لبنان می‌خواهد که حزب‌الله دست و پا بسته باشد و قضیه به گونه‌ای وانمود شود که گویی مشکل در سلاح حزب‌الله است و دست دشمن در تجاوزات باز باشد.باید ملت‌های امت ما نسبت به بسیاری از حقایق آگاه باشند، زیرا فرآیند تحریف، چه در مورد حزب‌الله و چه در مورد مقاومت فلسطین، وجود دارد.

رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: اگر مقاومت اسلامی در لبنان وجود نداشت، دشمن اسرائیلی قادر بود در سطح منطقه به دستاوردهایی دست یابد. تأسف‌آور است که دغدغه‌ خدمت به آمریکا و اسرائیل از طریق فشارها و کارزارهای رسانه‌ای سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده به تخریب چهره مجاهدان در فلسطین تبدیل شود. تأسف‌آور است که چنان فشارهایی بر رزمندگان فلسطین وارد شود که آنها احساس غربت و رنج بزرگی از سوی امت، نظام‌ها و دولت‌های آن کنند.حزب‌الله با مقابله با تجاوز صهیونیستی، با تمام معیارها، وظیفه مشروع خود را انجام می‌دهد. هدف قرار گرفتن مردم لبنان در جنوب، هدف قرار دادن تمام لبنان و نقض حاکمیت کل کشور است. برخی در دولت لبنان و کسانی که گرایش‌های انحرافی دارند، سرزنش و مسئولیت را متوجه حزب‌الله می‌کنند و سعی می‌کنند به او از پشت خنجر بزنند. مواضع برخی در دولت لبنان، مواضع سیاسی احمقانه‌ای است که به دشمن خدمت می‌کند و به تمام حقایق واضح پشت می‌کند.

در بخش دیگری از این سخنرانی آمده است: یکی از موارد بسیار ناگوار این است که توجه برخی رژیم‌های عربی و اسلامی در خدمت منافع دشمن آمریکا و اسرائیل قرار گیرد؛ چه در فلسطین و چه در منطقه به طور کلی. آمریکا رژیم صهیونیستی را شریک اصلی خود می‌داند و همواره منافع آن را در نظر می‌گیرد و به تثبیت حاکمیت آن بر منطقه می‌پردازد. وقتی بسیاری از رژیم‌ها به اجرای اقتضایات آمریکایی روی می‌آورند، در واقع در حال برداشتن هرگونه مانعی هستند تا دشمن صهیونیستی بتواند کنترل کامل فلسطین و تمام منطقه را به دست بیاورد. فلسطین خط اول دفاع امت ما است و اگر دشمن صهیونیستی بتواند از آن گذر کند، موفقیت‌های قطعی خود را در مصر، اردن و سوریه نیز به دست خواهد آورد.

الحوثی ادامه داد: مردم منطقه ما باید دشمن را از دوست تشخیص دهند، و بدانند آمریکا و اسرائیل همان متجاوزانی هستند که امت ما را برای تسلط بر کشورهایمان و به بردگی کشیدن ملت‌هایمان هدف قرار داده‌اند. بر ماست که بدانیم معیار مهم، اصول اسلامی است. طرح صهیونیست‌ها کل امت را هدف قرار داده است و کشورهای عربی پیش از دیگران آسیب دیده‌اند. نقشه «اسرائیل بزرگ» به وضوح نشان می‌دهد که ابتدا اعراب را هدف قرار داده است، پس چگونه به سمت همکاری با دشمن مستقیم خود می‌روند؟

رهبر انصارالله با بیان اینکه ایران به وضوح اعلام کرده است که به دنبال داشتن سلاح هسته‌ای نیست، خاطرنشان کرد: شعارهایی که آمریکا یا اسرائیل مطرح می‌کنند فریبکارانه است، مانند شعار «سلاح هسته‌ای»، زیرا آنها خود صاحب این سلاح هستند و آمریکا اولین کسی بود که از آن برای نسل‌کشی استفاده کرد. باید آمریکا را همراه با دشمن اسرائیلی از هر نوع سلاحی خلع کرد، زیرا آنها کسانی هستند که از سلاح برای نابودی ملت‌ها استفاده می‌کنند. برای دشمنان آسان است که شعارهای فریبکارانه دیگری را در کنار شعار واقعی که خود به آن اعتراف می‌کنند، یعنی «تغییر خاورمیانه» و «ایجاد اسرائیل بزرگ»، مطرح کنند.

وی افزود: آمریکا شریک آشکار و صریح دشمن اسرائیلی در همان اهدافی است که از آن با عنوان ایجاد اسرائیل بزرگ یاد می‌کنند. تشکیل اسرائیل بزرگ هدفی مشترک، روشن و اعلام‌شده میان آمریکا و اسرائیل است. آنچه آنان از آن به عنوان تغییر در خاورمیانه یاد می‌کنند، هدفی مشترک میان آمریکا و اسرائیل است. در این هفته، ارتش اسرائیل مانورهایی برگزار کرده که در آن سناریوی حمله غافلگیرانه به مصر و اردن شبیه‌سازی شده است.

عبدالملک بدرالدین هشدار داد: نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا پس از شکست در مرحله قبلی، در حال آماده‌سازی برای تشدید تنش‌هاست. بسیار تأسف‌بار است که برنامه‌ریزی آمریکا برای تشدید تنش‌های آینده بر بهره‌برداری از برخی کشورهای عربی استوار شده است. برخی از رژیم‌های عربی از درس‌های مرحله گذشته و پیامدهای میزبانی از پایگاه‌های آمریکایی که به ایران حمله می‌کنند، عبرت نگرفته‌اند. برخی از رژیم‌های عربی برای حفاظت از پایگاه‌های آمریکایی و دفاع از دشمن اسرائیلی، بار مالی بیشتری را بر دوش خود گذاشته‌اند. مایه تأسف است که مواضع برخی رژیم‌های عربی در عرصه‌های سیاسی، رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت موضع آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. هرگونه تشدید تنش جدید پیامدهای خطرناکی برای منطقه و حتی برای کل جهان خواهد داشت.

رهبر جنبش انصار الله یمن در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: ان شاء الله ما در بخش نظامی برای همه تحولات آماده هستیم و ملت یمن در تمام بخش ها و سطوح از آمادگی برخوردار است. ما براصول ثابت و واضح خود که بارها به صورت عملی بر آن تأکید کرده ایم، استوار و ثابت قدم هستیم و برای رویارویی با تمام تحولات در مرحله آتی آمادگی داریم.