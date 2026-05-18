آبفروش: پیوند مردم با ولایت ضامن اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آبفروش شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران در ۷۹ شب حضور مستمر و آگاهانه، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب، ولایت و شهدای گرانقدر را به نمایش گذاشتند و معجزه وحدت و همبستگی ملی را رقم زدند.
وی افزود: مردم ایران از هر قوم، سلیقه، زبان، لهجه و نگاه سیاسی در کنار یکدیگر ایستادند و اعلام کردند که پای انقلاب، ولایت و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
آبفروش تصریح کرد: این حضور گسترده مردمی، جلوهای از مکتب ولایت و تبعیت از امام جامعه بود و ملت ایران نشان دادند اجازه نخواهند داد سخن و آرمان امام زمان (عج) و شهدای انقلاب بر زمین بماند.
وی ادامه داد: خانواده معظم شهدا با صبر، استقامت و روحیهای مثالزدنی، فرزندان خود را تقدیم انقلاب کردند و همچنان با اقتدار در میدان دفاع از ارزشها حضور دارند.
دبیر جامعه ایمانی مشعر تاکید کرد: مردم ایران در روزهای سخت نیز با نظم، اخلاق و عقلانیت در صحنه حضور داشتند و با وجود تفاوت دیدگاهها در کنار هم قرار گرفتند و با حفظ آرامش، محبت اهلبیت (ع) و روحیه انقلابی را نمایندگی کردند.
وی با اشاره به حوادث دی ماه سال گذشته افزود: مقایسه رفتار مردم در این اجتماعات با حوادث مشابه، حقیقت بسیاری از مسائل را روشن میکند و نشان میدهد ملت ایران با بصیرت، امنیت و آرامش کشور را پاسداری میکنند.
آبفروش بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت شناخت حقیقت، دوری از فضاسازی رسانههای معاند و توجه به منافع ملی و ارزشهای دینی احساس میشود.
وی با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور گفت: شهدا برای حفظ ایران، اسلام و ولایت جان خود را تقدیم کردند و همه مسئولان و مردم باید برای صیانت از این سرزمین، وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند.
آبفروش تصریح کرد: به برکت ولایت، ایمان مردم و فرهنگ ایثار و شهادت، هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد و ملت ایران همچنان استوار پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
نظر شما