به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن افرز گزارش داد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث شد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر یک واقعیت امنیتی جدید قرار بگیرند.

در ادامه این گزارش آمده است، حضور نظامی آمریکا که کشورهای مذکور طی دهه های گذشته به آن دل خوش کرده بودند از عنصر حفاظت به منبع تهدید مستقیم تبدیل شده است. پایگاه های آمریکا در منطقه دلیل اصلی هدف قرار گرفتن زیر ساخت های کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیسات نفتی و هتل های آن ها از سوی ایران به شمار می روند.

فارن افرز اضافه کرد، سران این کشورها باید از وابستگی به آمریکا برای ترسیم آینده منطقه به جای آن ها دست بردارند و این آینده را خودشان ترسیم کنند. این فرضیه که در طول یک قرن گذشته بر حوزه خلیج فارس حاکم بوده مبنی بر این که می توان امنیت را از خارج خرید باید کنار گذاشته شود. هر نظام امنیتی جدید در این منطقه باید بر پایه تعامل کشورهای منطقه با ایران بنا شود.