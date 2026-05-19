نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در سبزوار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در منطقه هاشم‌آباد شهرستان سبزوار با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

در بخشی از این مراسم حامد قربانی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار اظهار کرد: بر مبنای حمایت‌ها و نگاه توسعه‌محور استاندار، در سال‌های اخیر اقدامات پایه‌ای و ارزنده‌ای در شهرستان‌ها انجام شده که نمونه بارز آن، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای کمک به دولت در ایجاد زیرساخت‌های انرژی در منطقه است.

وی افزود: این مجموعه در ابتدای سال ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجه بود، اما بر مبنای دستورالعمل‌های استاندار و مصوبات ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به موضوع ورود کرده و کمک کردیم که همین امر باعث ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار شد؛ به‌طوری که علاوه بر این یک مگاوات، در حال اجرای طرح یک مگاوات جدید در مجاورت همین طرح هستند. امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، بتوانیم شهرستان سبزوار را که از نعمت خدادادی میزان بالای تابش آفتاب و وضعیت خوب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی برخوردار است، بیش از پیش تقویت کنیم و زیرساخت‌های پایدار انرژی را در این منطقه توسعه دهیم.