  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

فرودگاه سبزوار و گلبهار برای پروازهای آموزشی باز شد

فرودگاه سبزوار و گلبهار برای پروازهای آموزشی باز شد

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با مصوبات کمیته CMC و هماهنگی مراجع ذی‌ربط، فرودگاه‌های سبزوار و گلبهار، به‌عنوان مراکز آموزشی پروازهای سبک و فوق‌سبک بازگشایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با مصوبات کمیته CMC و هماهنگی مراجع ذی‌ربط، فرودگاه‌های سبزوار و گلبهار که پیش‌تر به‌دلیل شرایط جنگی تعطیل شده بودند، به‌عنوان مراکز آموزشی پروازهای سبک و فوق‌سبک بازگشایی شدند.

بر اساس اعلام این سازمان، در راستای بازآفرینی صنعت هوانوردی و بازگشایی فضای هوایی کشور، فرودگاه‌های سبزوار و گلبهار در محدوده شرق کشور با هماهنگی بخش‌ها و مراجع ذی‌ربط، فعالیت خود را به‌عنوان مراکز آموزشی پروازهای سبک و فوق‌سبک از سر گرفتند.

همچنین از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، امکان انجام پروازهای آزمایشی برای خلبانان و دانشجویان مراکز آموزش خلبانی کشور در این فرودگاه‌ها فراهم شده است.

کد مطلب 6834430
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها