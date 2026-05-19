فرودگاه سبزوار و گلبهار برای پروازهای آموزشی باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد با مصوبات کمیته CMC و هماهنگی مراجع ذیربط، فرودگاههای سبزوار و گلبهار که پیشتر بهدلیل شرایط جنگی تعطیل شده بودند، بهعنوان مراکز آموزشی پروازهای سبک و فوقسبک بازگشایی شدند.
همچنین از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشتماه، امکان انجام پروازهای آزمایشی برای خلبانان و دانشجویان مراکز آموزش خلبانی کشور در این فرودگاهها فراهم شده است.
