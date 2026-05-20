انتخاب وزنه سنگین برای نصیری منطقی نبود/یوسفی در دوضرب شاهکار کرد

حمید رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی و رقابت‌های قهرمانی آسیا گفت: تیم ملی وزنه‌برداری جوانان علی رغم مشکلات زیادی که برای اعزام داشتند و ویزای آنها دیر صادر شد اما توانستند به عنوان قهرمانی برسند. این قهرمانی با توجه به شرایط جنگی و اعزام دیرهنگام بسیار ارزشمند بود، البته شرایط بر عملکرد تیم تأثیر گذاشت و ما در وزن ۸۸ کیلوگرم نتیجه خوبی نگرفتیم.

وی ادامه داد: اما در اوزان ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم توانستیم مدال‌های خوبی کسب کنیم و به عنوان قهرمانی برسیم. این هفتمین قهرمانی تیم جوانان در مسابقات جهانی بود و افتخار بزرگی محسوب می‌شود. البته در کنار قهرمانی حفظ این نفرات به خصوص در رده جوانان اهمیت زیادی دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. وزنه‌برداران جوان در این بازه سنی باید از آسیب‌دیدگی به دور و عملکردشان همراه با افزایش رکورد باشند. با این حال این قهرمانی ارزشمند است و فرقی نمی‌کند که دیگر تیم‌ها با ترکیب کامل یا ناقص در مسابقات حضور پیدا کرده‌اند. مهم این است که تیم ایران توانست در امتیاز تیمی صاحب عنوان قهرمانی شود.

از دسته فوق‌سنگین جوانان انتظار افزایش رکورد داشتیم

کارشناس وزنه‌برداری در ادامه به مدال‌آوری دسته فوق‌سنگین اشاره کرد و گفت: قطعا ما در دسته فوق سنگین انتظار افزایش رکورد داریم. حمیدرضا محمدی تنها در این مسابقات موفق به کسب سه مدال طلا شد؛ قطعا مدال‌هایی که او کسب کرد بسیار ارزشمند است و چیزی از ارزش‌های این وزنه‌بردار جوان کم نمی‌کند اما رکوردهایی که او در این مسابقات به ثبت رساند تقریبا شبیه به رکوردهایی بود که سال گذشته ثبت کرده بود، محمدی تنها، با مجموع ۴۰۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید و سال گذشته هم همین حدود رکورد زد، در حالی که همه انتظار دارند بعد از یک سال از او افزایش رکورد ببینند. به خصوص اینکه او آخرین سال حضورش در رده جوانان است و قطعا همه انتظار افزایش رکورد از او داشتیم.

کادر فنی باید روی فوق سنگین‌ها بیشتر کار کند

وی گفت: محمدی تنها چندین ماه است که در اردوی تیم ملی است و باید نسبت به سال گذشته افزایش رکورد داشت. در حال حاضر وزنه‌برداران فوق سنگینی که هم اکنون در اردوی تیم ملی بزرگسالان هستند، مثل علی داوودی، آیت شریفی و علیرضا یوسفی زمانی که در رده جوانان بودند در یک ضرب ۱۹۰ تا ۱۹۳ ثبت و در دوضرب ۲۳۰ به بالا را ثبت کرده بودند. علیرضا یوسفی که رکوردار جوانان در جهان بود. اما محمدی تنها در مجموع ۴۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد که برای فوق سنگین در رده جوانان زیاد نیست. البته با احترام به مدال طلایی که کسب کرد اما باید قطعا رکورد بالاتری ثبت می‌کرد و به نظرم جا دارد که کادر فنی روی این وزنه‌بردار بیشتر کار کند.

رشیدی تأکید کرد: به نظرم در دسته فوق سنگین باید کادر فنی بیشتر کار کند تا فردی مثل محمدی تنها که پشت سر علیرضا یوسفی، علی داوودی و آیت شریفی در دسته فوق سنگین است بتواند به رکوردهای آنها برسد. این کار قطعا زمان بر است. با این حال در شرایط جنگی و دیر اعزام شدن تیم این قهرمانی بسیار ارزشمند است. این تیم پشتوانه بزرگسالان است و باید بیشتری روی آنها کار کرد تا بتوانند در رده بزرگسالان هم این موفقیت‌ها را ادامه بدهند.

تفکر کادر فنی برای اعزام دو وزنه‌بردار به آسیایی درست بود

کارشناس وزنه‌برداری در ادامه به عملکرد وزنه‌برداران در مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و گفت: به نظر تفکر و تاکتیک کادر فنی برای اعزام تیم دو نفره وزنه‌برداری به مسابقات قهرمانی آسیا بسیار خوب بود. به هر حال امسال وزنه‌برداری دو مسابقه مهم بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی و پس از آن رقابت‌های کسب سهمیه المپیک را پیش رو دارد. در این شرایط نیاز بود که برخی وزنه‌برداران از جمله علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی قبل از بازی‌های آسیایی ناگویا یک مسابقه بین‌المللی را تجربه کنند.

یوسفی در دوضرب شاهکار کرد

رشیدی تأکید کرد: یوسفی بعد از مصدومیت و جراحی حدود دو سال از میادین دور بود، او باید قبل از بازی‌های آسیایی ناگویا یک مسابقه را تجربه می‌کرد. علیرضا نصیری هم در مسابقه قبلی در یک ضرب کارایی لازم را نداشت و نیاز بود این دو نفر در یک مسابقه آسیایی به میدان بروند تا چالش نصیری در یک ضرب برطرف شود و یوسفی هم پس از دو سال خودش را محک بزند. در نهایت نصیری در یک ضرب همچنان خوب کار نکرد اما در دوضرب موفق به کسب مدال طلا شد. یوسفی در دوضرب شاهکار کرد و توانست پس از دو سال دوری رکورد دنیا را به نام خودش ثبت کند.

باید برای نصیری وزنه‌های سبک‌تر انتخاب می‌کردند

وی بااشاره به عملکرد نصیری در یک ضرب گفت: متأسفانه نصیری مثل مسابقه قبلی در یک ضرب بد کار کرد و اوت شد. او از نظر روحی و روانی در یک ضرب بهم ریخته و استرس زیادی دارد. وقتی یک وزنه‌بردار در دو سه مسابقه در یک حرکت خوب کار نکند از نظر روحی و روانی بهم می‌ریزد و از نظر ذهنی افت پیدا می‌کند. در این شرایط طبیعی است که وزنه‌بردار استرس می‌گیرد و نمی‌تواند به درستی تمرکز کند. متأسفانه این اتفاق برای نصیری رخ داده است و شاید انتظار می‌رفت شیوه‌ای که در مورد او به کار گرفتند را تغییر می‌دادند. مثلا باید وزنه‌های کمتری برای او در نظر می‌گرفتند تا حداقل نصیری در جدول باقی می‌ماند.

استرس روی عملکرد نصیری تأثیر گذاشت

رشیدی عنوان کرد: البته گویا نصیری در تمرینات وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را در یک ضرب و ۲۴۲ کیلوگرم را در دوضرب زده بود، وقتی این وزنه‌بردار در یک ضرب در مسابقه رسمی با ۱۸۸ کیلوگرم شروع می‌کند مشخص است که از نظر روحی بهم ریخته و بهتر است برای اینکه استرس او کنترل شود وزنه معقول‌تر و سبک‌تری انتخاب شود. این موضوع می‌توانست در کنترل استرس به او کمک کند. وقتی یک وزنه‌بردار در یک ضرب یا دوضرب مدام اوت می‌کند خواه ناخواه استرس می‌گیرد و این موضوع روی عملکردش تأثیر می‌گذارد.

کارشناس وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: اگر برای او ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم از وزنه تمرینی‌اش در نظر می‌گرفتند این اتفاق معمولی بود و معمولا در این شرایط چنین وزنه‌هایی انتخاب می‌شود تا وزنه‌بردار تنها در جدول بماند. نصیری از وزنه‌برداران بسیار باتکنیک و خوش استایل است که قطعا آینده خوبی در انتظار اوست و تنها پاشنه آشیل این وزنه‌بردار استرس و نگرانی‌اش در یک‌ضرب است. اگر کادر فنی در این مسابقات برای او سبک شروع می‌کردند او در جدول می‌ماند و این ضعف او از بین می‌رفت. نصیری در این وزن حریفان سرسختی همچون اکبر ژورائف و وزنه‌بردار چینی را دارد که باید با آنها رقابت کنند. قطعا حریفانش در این بازی‌های آسیایی پرقدرت ظاهر می‌شوند و باید او بیشتر کار کند.

عملکرد یوسفی نوید این را داد که وزنه ۲۷۰ را هم بالای سر می‌برد

رشیدی در ادامه به عملکرد یوسفی اشاره کرد و گفت: یوسفی از رده نوجونان کنار من بود و از همان موقع ساختار فکری و اراده‌ او نشان می‌داد در آینده از نوابغ وزنه‌برداری خواهد بود. او در این سال‌ها خیلی خوب رشد کرد و در این مسابقات هم در حرکت دوضرب شاهکار کرد. البته با توجه به فیزیک جسمی و اندام میانی که او دارد باعث می‌شود در یک ضرب نتواند خوب وزنه را بالای سر ببرد. اما در این مسابقات کادر فنی برای او وزنه‌های معقولی در نظر گرفتند تا بتواند در جدول یک ضرب بماند، تفکری که باید برای نصیری هم به کار می‌گرفتند. اما او در دوضرب واقعا شاهکار کرد و به نظرم وزنه ۲۶۱ کیلوگرم نوید این را می‌دهد که او در مسابقات جهانی توانایی بالا بردن وزنه ۲۷۰ کیلوگرم در دوضرب را هم دارد.

وی گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویا قرار است مسابقات به صورت دو مداله برگزار شود این اتفاق برای وزنه‌برداری ایران هم سود دارد، از این بابت سود دارد که ما ملی‌پوشانی داریم که در اوزان مختلف در یک ضرب یا دو ضرب مدعی هستند و با این شرایط شانس ما برای کسب مدال طلا در اوزان مختلف بالاست. اما اگر در المپیک مدال مجموع و رکورد ورودی برای حضور در مسابقات المپیک در نظر گرفته شود خواه ناخواه ورزشکاران ما روی تک حرکت تمرکز کردند و همین موضوع می‌تواند زنگ خطر را برای آنها به صدا دربیاورد.