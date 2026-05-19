به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین وضعیت زنجیره تامین، نوسازی نظام آماری و فناوری‌های نوین زراعی پرداخت و با تبیین نقش داده‌های دقیق در مدیریت هوشمند زنجیره ارزش اظهار کرد: ما از سال گذشته کار بزرگی را در حوزه تدقیق داده‌ها و پیاده‌سازی سامانه‌های پایش اراضی شروع کردیم. اگرچه ورود کامل سامانه‌ها به صورت فنی و تدریجی انجام می‌شود، اما امروز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، برای نخستین‌بار بازنگری‌های اساسی در فرآیندها صورت گرفته و سند نهایی ابلاغ شده است. در حال حاضر بالای ۹۴ درصد برنامه جامع آماری کشاورزی به کل کشور ابلاغ شده که این تلاقی سامانه و مزرعه یک گام بی‌سابقه است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای نظام‌مند الگوی کشت در کشور افزود: برای نخستین‌بار الگوی کشت تا سطح دهستان ابلاغ شد، بازخوردها دریافت و اصلاحات لازم اعمال شد و اکنون در میانه سال زراعی حدود ۹۴ درصد کشاورزی کشور بر مبنای الگوی مصوب در حال انجام است که گامی در جهت حکمرانی دقیق منابع آب و مدیریت ظرفیت‌های تولید است.

وی درباره طرح‌های زیرساختی در استان خوزستان گفت: تأمین منابع برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده طرح با جدیت دنبال می‌شود و از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در حال پیشرفت است.

نوری با اشاره به پیش‌بینی‌ها مبنی بر تولید ۱۳.۵ میلیون تن گندم و خرید تضمینی حدود ۱۰ میلیون تن از این محصول تصریح کرد: ۶۵ روز از آغاز خرید تضمینی گندم گذشته و پیگیری‌ها برای پرداخت مطالبات ادامه دارد که طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت حداقل ۵۰ درصد مطالبات باید به‌زودی پرداخت ‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دیپلماسی کشاورزی عنوان کرد: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و دسترسی به کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، برنامه‌ریزی برای تبدیل کشور به هاب غذایی منطقه در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت شیر خام گفت: نرخ ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان با حضور تشکل‌ها و ذی‌نفعان نهایی شده است و افزایش سایر فرآورده‌ها باید بر اساس فرمول‌های قانونی و منطقی انجام می‌شود.

وی افزود: بنادر شمالی در ۱۰ ماه گذشته فعال‌تر شده‌اند که نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی کشور دارد.

نوری درباره واکسن تب برفکی توضیح داد: پس از بروز سویه جدید بیماری، واکسن آن در داخل کشور تولید شد و اکنون به میزان کافی در دسترس است.

وی سیاست کلی وزارتخانه را انتقال فناوری تولید واکسن به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در مواردی که صرفه اقتصادی پایین است، تولید توسط بخش دولتی ادامه می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره نهاده‌های دامی نیز تأکید کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین نهاده‌ها وجود ندارد و حدود ۱.۵ میلیون تن نهاده برای عرضه در بازار موجود است حتی بخشی از چالش فعلی، مازاد عرضه نسبت به تقاضا است.

وی با اشاره به اصلاح نظام آماری این بخش اظهار کرد: اگر آمار دقیق نباشد، مدیریت دچار خطا می‌شود؛ تدقیق آمار حتی اگر به ضرر عملکرد ظاهری باشد، باید مورد استناد قرار گیرد.

نوری با بیان این‌که کاهش عدد جوجه‌ریزی ثبت‌شده ناشی از اصلاح و واقعی‌سازی داده‌ها است، نه افت تولید؛ گفت: کاهش مقطعی جوجه‌ریزی در فروردین‌ماه، اثر کوتاه‌مدتی بر عرضه داشته که با ذخایر موجود جبران شده و بازار به‌زودی به شرایط عادی بازمی‌گردد، البته ذخایر مرغ منجمد برای تنظیم بازار در دسترس است.

وی به آزادسازی اسناد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی در قالب اجرای قانون رفع تداخلات اشاره کرد و گفت: این اقدام گامی مهم در تثبیت مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: امسال برخی هزینه‌های جدید از جمله افزایش نرخ ارز، تغییر در شیوه تخصیص ارز ترجیحی، افزایش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره غذا تحمیل شده است، مجموع این تغییرات رقمی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید به بخش غذا افزوده که طبیعتاً بر قیمت نهایی کالاها اثرگذار است.