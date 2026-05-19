۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

طرح محله‌محورتعالی بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی است

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های طرح محله‌محور تعالی افزود: این طرح بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه مصلحیان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه جدی به فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: توسعه فرهنگی هر جامعه در گرو ترویج کتاب و ارتقای سرانه مطالعه است و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های طرح محله‌محور تعالی افزود: این طرح بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات است و می‌توان از آن برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

زندی‌نیا کتابخانه‌های مساجد را از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی در محلات برشمرد و گفت: کتابخانه‌های مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی مردمی، نقش مؤثری در دسترسی آسان شهروندان به کتاب و ارتقای سطح آگاهی عمومی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه حمایت از کتاب و کتابخوانی در اولویت برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری قرار دارد، تصریح کرد: در سال گذشته نیم درصد سهم قانونی کتابخانه‌ها به‌طور کامل پرداخت شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.

زندی‌نیا همچنین از حمایت مدیریت شهری از نویسندگان بوشهری خبر داد و افزود: خرید آثار نویسندگان بومی و تأمین کتاب‌های آنان برای کتابخانه‌های سطح شهر، گامی مؤثر در تقویت جریان فرهنگی استان و حمایت از تولیدات فکری داخلی است.

وی با تأکید بر اینکه کتابخانه‌های سطح شهر ظرفیت‌های خوبی دارند، خاطرنشان کرد: این مراکز فرهنگی نیازمند حمایت و تقویت مستمر هستند تا بتوانند نقش مؤثرتری در ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش سرانه مطالعه ایفا کنند.

