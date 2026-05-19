به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه مصلحیان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه جدی به فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: توسعه فرهنگی هر جامعه در گرو ترویج کتاب و ارتقای سرانه مطالعه است و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های موجود بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های طرح محله‌محور تعالی افزود: این طرح بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح محلات است و می‌توان از آن برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

زندی‌نیا کتابخانه‌های مساجد را از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی در محلات برشمرد و گفت: کتابخانه‌های مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی مردمی، نقش مؤثری در دسترسی آسان شهروندان به کتاب و ارتقای سطح آگاهی عمومی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه حمایت از کتاب و کتابخوانی در اولویت برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری قرار دارد، تصریح کرد: در سال گذشته نیم درصد سهم قانونی کتابخانه‌ها به‌طور کامل پرداخت شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.

زندی‌نیا همچنین از حمایت مدیریت شهری از نویسندگان بوشهری خبر داد و افزود: خرید آثار نویسندگان بومی و تأمین کتاب‌های آنان برای کتابخانه‌های سطح شهر، گامی مؤثر در تقویت جریان فرهنگی استان و حمایت از تولیدات فکری داخلی است.



وی با تأکید بر اینکه کتابخانه‌های سطح شهر ظرفیت‌های خوبی دارند، خاطرنشان کرد: این مراکز فرهنگی نیازمند حمایت و تقویت مستمر هستند تا بتوانند نقش مؤثرتری در ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش سرانه مطالعه ایفا کنند.