به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفته است. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد بود که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست است و وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد. دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارائه شده به فدراسیون جهانی این موضوع (برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تائید فدراسیون جهانی نرسید.

در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی ژیمناستیک ۲۲ اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش پس از پایان مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرد:«ثبت‌نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام می‌شود. هدف ما این است که ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازی‌های آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد.»

در حالی که امروز ۲۹ اردیبهشت ماه است اما ثبت نام از نامزدهای فدراسیون ژیمناستیک انجام نشده چرا که هنوز فدراسیون جهانی مجمع فوق‌العاده این فدراسیون را تأیید نکرده است. همچنین امروز مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک هم درباره آخرین وضعیت فدراسیون ژیمناستیک اعلام کرده که این موضوع را باید از وزارت ورزش و جوانان سوال بپرسید.

این در حالی است که طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر برخی افراد پس از مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، نامه‌ای برای فدراسیون جهانی ارسال کردند. در هر حال باید دید تا چند روز آینده پس از تأیید مجمع فوق‌العاده از سوی فدراسیون جهانی، ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک چه زمانی آغاز خواهد شد و آیا فرایند انتخابات طبق روال انجام خواهد شد یا خیر.