تأکید بر مدیریت علمی منابع طبیعی برای توسعه پایدار مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، بر مدیریت علمی منابع طبیعی و آبخیزداری برای توسعه پایدار مناطق محروم تاکید شد.

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در این دیدار ضمن اعلام آمادگی همکاری با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر اجرای برنامه‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری با اولویت در مناطق محروم و با هدف رفع فقر و توسعه این مناطق تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی اعتبارات اجرای برنامه‌های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی نیازمند هماهنگی سازمان منابع‌ طبیعی و معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ارائه طرح‌های جامع در این خصوص است، افزود: تهیه طرح و ارائه سناریوهای مختلف اجرای برنامه‌های مورد هدف سازمان منابع طبیعی کشور با نگاه به حل معضلات اساسی در این مناطق یک ضرورت است.

نگاه علمی و یکپارچه برای اجرای طرح‌های منابع‌طبیعی و تقویت معیشت محلی

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این دیدار، ضمن تشکر از نگاه معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم در مباحث آب و خاک بویژه اجرای طرح‌های آبخیزداری گفت: مدیریت صحیح چرخه آب و توسعه پروژه‌های آبخیزداری می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان، احیای قنوات و کاهش محرومیت در کشور ایفا کند.

وی بر ضرورت اجرای علمی و یکپارچه طرح‌های آبخیزداری، احیای منابع طبیعی و تقویت معیشت جوامع محلی تأکید و اظهار کرد: آبخیزداری یک مفهوم علمی و شناخته‌شده بین‌المللی است که سازمان فائو نیز بر آن تأکید دارد و اجرای آن باید بر پایه مطالعات تخصصی، مشارکت علمی و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز انجام شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه‌ها در حوزه قانون‌گذاری منابع طبیعی و آبخیزداری و انتقاد از نگاه بخشی به مدیریت منابع آب در کشور افزود: مدیریت آب باید با حفظ آب در اکوسیستم، پایداری سرزمین و حیات جوامع محلی تضمین شود. در همین راستا، سازمان منابع طبیعی تلاش کرده است با اجرای پروژه‌های آبخیزداری، آبخوانداری و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، تعادل در چرخه آب کشور را تقویت کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تدوین برنامه‌های جدید مدیریت جنگل‌ها و منابع طبیعی مطابق با برنامه هفتم توسعه گفت: سند جامع زاگرس برای ۱۱ استان زاگرس‌نشین تدوین شده و پس از جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح‌ها، معیشت جنگل‌نشینان و ساکنان مناطق محروم به‌عنوان محور اصلی مورد توجه قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که در کنار حفاظت از منابع طبیعی، راهکارهای درآمد جایگزین، سوخت جایگزین و توسعه مشاغل پایدار نیز پیش‌بینی شده است.

افلاطونی همچنین به اقدامات سازمان در حوزه بیابان‌زدایی اشاره کرد و افزود: نگاه جدید سازمان این است که بیابان تنها یک هزینه تلقی نشود، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی آن از جمله انرژی خورشیدی، گردشگری و توسعه پوشش گیاهی نیز فعال شود تا طرح‌ها دارای پیوست اقتصادی و معیشتی باشند.

وی با اشاره به نتایج موفق پروژه‌های آبخیزداری در کشور خاطرنشان کرد: تاکنون از مجموع ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه مستعد آبخیزداری، حدود ۴۵ میلیون هکتار مطالعه و ۳۵ میلیون هکتار آن اجرایی شده است و آثار این اقدامات در کنترل سیلاب، احیای قنوات، افزایش ماندگاری جمعیت روستایی و رضایت مردم کاملاً مشهود است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اولویت مناطق محروم در تخصیص اعتبارات تاکید کرد: سیاست سازمان منابع طبیعی در دولت چهاردهم، تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و اجرای پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های محرومیت است و در این مسیر همکاری و هماهنگی با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه مشترک با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) خبر داد و اظهار کرد: در قالب این همکاری، پروژه‌های مشترکی برای توسعه انرژی خورشیدی، تقویت معیشت روستاییان و اجرای طرح‌های منابع طبیعی در مناطق محروم آغاز شده است.

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت استمرار جلسات کارشناسی، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و تدوین برنامه‌های مشترک برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌های محروم کشور تأکید کردند.