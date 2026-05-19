به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دهلران اظهار داشت: بازرسی‌های مستمر باید در دستور کار تمامی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.

وی با تأکید بر ایجاد کانال اطلاع‌رسانی نرخ‌نامه و خدمات برای افزایش آگاهی شهروندان از قیمت اجناس و خدمات افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه اطلاع‌رسانی فعال‌تر عمل کنند تا مردم به‌صورت شفاف در جریان نرخ‌ها، خدمات و نحوه برخورد با متخلفان قرار گیرند.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به نرخ اعلامی وسایل سرمایشی و برودتی در سطح شهرستان گفت: دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بر اجرای نرخ‌های مصوب نظارت کنند، چرا که هزینه‌های مربوط به گازگیری از دغدغه‌های جدی مردم است.

یگانه همچنین با اشاره به تغییر قیمت نان از هفته آینده افزود: لازم است میزان نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها افزایش یابد تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.

وی در ادامه، ارتباط مؤثر با رسانه‌ها را یکی از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها باید در جریان دقیق اقدامات، خدمات و برخورد با متخلفان قرار گیرند تا زمینه اعتماد و رضایتمندی عمومی مردم تقویت شود.

فرماندار ویژه دهلران همچنین به نقش جهاد کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی مردم اشاره کرد و گفت: تأمین اقلام مصرفی مورد نیاز از جمله گوشت، مرغ و برنج، باید به‌طور جدی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد تا نیازهای اساسی مردم به موقع تأمین شود.