کشف بیش از یک کیلو تریاک در لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرادی فرمانده انتظامی لردگان اظهار کرد: در راستای طرح امنیت محله محور و با هدف برخورد قاطع با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده میدانی، نقاط جرم‌خیز را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی طی بازرسی از یک محل، موفق به دستگیری یک خرده‌فروش مواد افیونی شدند.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه از متهم دستگیر شده یک کیلو و ۱۰ گرم تریاک کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی گردید.فرمانده انتظامی لردگان تأکید کرد: مقابله با فروشندگان و حمل‌کنندگان مواد مخدر همواره در اولویت کاری پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند.