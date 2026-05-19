۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

کشف بیش از یک کیلو تریاک در لردگان

لردگان-فرمانده انتظامی لردگان از اجرای طرح امنیت محله محور و دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر با بیش از یک کیلو تریاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرادی فرمانده انتظامی لردگان اظهار کرد: در راستای طرح امنیت محله محور و با هدف برخورد قاطع با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات گسترده میدانی، نقاط جرم‌خیز را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی طی بازرسی از یک محل، موفق به دستگیری یک خرده‌فروش مواد افیونی شدند.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه از متهم دستگیر شده یک کیلو و ۱۰ گرم تریاک کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی گردید.فرمانده انتظامی لردگان تأکید کرد: مقابله با فروشندگان و حمل‌کنندگان مواد مخدر همواره در اولویت کاری پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند.

