صدور هشدار برای ۴ روز آینده؛ رگبار و تگرگ در راه ۲۴ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانههای بارشی از امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت) تا جمعه (یکم خرداد) در ۲۴ استان کشور هشدار داد.
بر اساس این هشدار، امروز سهشنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، قم، مرکزی، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای یزد، سمنان، اصفهان و شمال و غرب خراسان جنوبی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال تگرگ در مناطق مستعد، گردوخاک و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
این شرایط جوی روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) نیز در استانهای مازندران، تهران، البرز، سمنان، قم، خراسان جنوبی، نیمه شمالی یزد و مناطق شرقی و شمالی اصفهان تداوم خواهد داشت.
سازمان هواشناسی اعلام کرد فعالیت این سامانه روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ارتفاعات سمنان، گلستان، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، همدان، قزوین، شمال اصفهان، قم، تهران، البرز، خراسان رضوی و مرکزی ادامه مییابد.
همچنین روز جمعه، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، اردبیل، مازندران، گلستان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و شمال استانهای سمنان و کردستان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
از جمله مخاطرات پیشبینیشده در این هشدار میتوان به احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، کندی تردد خودروها بهویژه در محورهای برونشهری، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و نیز سقوط اشیا از ارتفاعات اشاره کرد.
سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در سفرهای بینشهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی را در دستور کار قرار دهند.
همچنین احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از محلولپاشی و سمپاشی باغات، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی و طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و خدمات شهری از دیگر توصیههای این سازمان اعلام شده است.
