رگبار باران، رعدوبرق و باد شدید در ۱۳ استان طی ۳ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات سمنان، در بعضی ساعات ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه بارش در مناطق ذکر شده به صورت رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت و روزهای یکشنبه و دوشنبه، در بعضی مناطق شمال غرب، رگبار باران و در ارتفاعات رشته کوه البرز، رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: در سه روز آینده، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

گودرزی ادامه داد: امروز در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق، مرکز و جنوب کشور، روز شنبه در شرق، روز یکشنبه در نیمه غربی، روز دوشنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و روز سه‌شنبه در مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و شرق کشور، در بعضی ساعات به سبب وزش باد شدید، خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره با وضعیت جوی امروز پایتخت گفت: برای تهران امروز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی با بیشینه دمای ۲۶ و کمینه دمای ۱۹ درجه سانتی گراد بالای صفر پیش‌بینی می شود.

وی یادآور شد؛ اردبیل با ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر سرد ترین و اهواز با ۴۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقاط کشور محسوب می شوند.