به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید مقامی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال گذشته، ۵۷۵۳۱ نفر که از سوی مراکز بهداشت استان فارس برای دریافت آموزشهای الزامی معرفی شده بودند، دورههای هشتساعته آموزشی را با موفقیت گذراندند.
وی با اشاره به راهاندازی بخش مددکاری در سال جاری افزود: در شیراز بیش از ۳۷۰۰ نفر از خدمات مددکاری هنگام ازدواج بهرهمند شدند. همچنین در میان مراجعهکنندگان، حدود ۱۴ هزار نفر در گروه ازدواج مجدد بودند که میانگین سنی آقایان ۲۹ و خانمها ۲۳ سال گزارش شده است.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از برگزاری ۹۸ دوره آموزشی تحت عنوان «بیمه عشق» برای زوجها به صورت داوطلبانه خبر داد.
حجتالاسلام مقامی درباره اثربخشی برنامههای مشاوره گفت: ما صرفاً یک دوره آموزشی کوتاه ارائه نمیدهیم؛ بلکه بستهای کامل شامل آموزش، مشاوره تکمیلی، تستهای روانشناختی و پیگیریهای پس از ازدواج داریم. بر اساس آمار رسمی ثبتاحوال، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، طول مدت زندگی مشترک در استان فارس افزایش و نرخ طلاقهای زیر یک و پنج سال کاهش یافته است که این امر نشاندهنده تأثیر مثبت آموزشهای بهروز شده است.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به مصوبه وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری آموزشهای ازدواج به مؤسسات مختلف، تأکید کرد: بسیاری از مجموعههای جدید فاقد زیرساختهای لازم هستند. ما آمادهایم با انتقال تجربه و مدل خود، به تقویت این حوزه در سطح کشور کمک کنیم تا از بروز آسیبهای اجتماعی و ازدواجهای پرخطر جلوگیری شود.
