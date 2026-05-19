به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی روحی عصر سهشنبه در دوره توانمندسازی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران و کارشناسان استانی واحدهای تخصصی فرهنگی و قرآنی که در مجتمع آموزشی تبیین محمودآباد برگزار شد، از تشکیل هستههای تبیینی مردمی با جنسیت و سنین مختلف خبر داد.
حجت الاسلام روحی با بیان رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سال جدید، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای سازمان مطابق با فرمایش امام شهید، حضور فعال در عرصه جهاد تبیین است. بر این اساس، تمام فعالیتهای سازمانی در حوزههای تخصصی باید با رویکرد جهاد تبیینی باشد. این عرصه با ایجاد و توجه به ظرفیت هستههای تبیینی مردمی با جنسیت متفاوت و در سنین مختلف شکل میگیرد.
وی با تأکید بر نقش سرشبکهها در این هستههای مردمی، افزود: سرشبکههایی که دارای ذهن فعال و زبان گویا هستند، میتوانند طراحی عملیات میدان را برای جهاد تبیین بر عهده بگیرند. کارگاههای طرح صحنه خوانی و عملیات چهار هفتهای که هر هفته روند اتفاقات کنشگری ارزیابی و رصد خواهد شد، در قالب گعدهها و بوم نویسی در این دوره انجام شد.
اجرای فعالیت ها براساس زیست بوم فرهنگی
در ادامه این دوره یک روزه، حجت الاسلام محمدمهدی شریفتبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، به نقش فعالیت مدیران بر اساس زیستبوم فرهنگی تأکید کرد و گفت: برای راهبری فعالیت فرهنگی هر حرکت مردمی، باید نسبت به زیستبوم فعالیت دقت شود.
وی افزود: در هر فعالیت فرهنگی بر اساس زیستبوم آن، باید به سه عنصر راهبر، پشتیبان و کنشگر توجه کرد.
عباس نسب، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، نیز هدف از برگزاری این دوره را به میدان آوردن اقشار مختلف مردمی به عنوان کنشگر میدانی عرصههای تبیینی عنوان کرد.
حجت الاسلام گلی کریمی، راهیار منطقهای استانهای شمالی کشور، نیز با اشاره به کارگاه بوم دوره آموزشی «نفر سوم»، خاطرنشان کرد: یکی از بخشهای این دوره، تشکیل گعدههای چند نفره با اجرای بوم نویسی در سه عرصه صحنه خوانی، طراحی عملیات تبیینی و اقدام و عمل است
