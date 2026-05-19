تدوین طرحی برای تسهیل دسترسی بیماران خاص به دارو در آذربایجان شرقی  

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای رفع کمبود دارویی و تسریع واردات دارو که با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت تأمین سریع، امن و پایدار دارو برای بیماران خاص تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در دسترسی بیماران خاص به داروهای مورد نیاز، اظهار کرد: روشهای معمول تأمین دارو در استان پاسخگوی نیازها نیست و میتوان با استفاده از ظرفیت قانون تفویض اختیارات به استانداران مرزی در واردات کالاهای ضروری، بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: بررسیهای انجامشده در جلسات متعدد، به طراحی یک سازوکار اولیه از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز منجر شده است که میتواند در کوتاهمدت دسترسی بیماران به دارو را تسهیل کند.
محمدزاده با تأکید بر لزوم شناسایی موانع اداری و اجرایی این طرح، گفت: دستگاههای مرتبط موظفاند راهکارهای مؤثر و عملیاتی برای رفع مشکلات ارائه کنند تا مقدمات واردات دارو در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار دارو، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیشرو، هماهنگی و همافزایی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی مرتبط، ضرورتی دوچندان دارد.
در این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی در حوزههای بیمه، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و امور گمرکی حضور داشتند و دیدگاهها، مسائل تخصصی و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کردند.
در پایان این نشست مقرر شد با بررسی و رفع ابهامات باقیمانده در کارگروههای تخصصی، مقدمات اجرایی شدن این طرح فراهم شود تا دسترسی بیماران به دارو در کوتاهترین زمان ممکن تسهیل شود.
