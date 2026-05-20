تولید بیش از ۱۷۰۰ تن عسل در کهگیلویه و بویراحمد

کاوه عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار سرشماری زنبورستانها، در حال حاضر ۲ هزار و ۶۴۵ زنبورستان فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
وی افزود: تعداد کلونیهای زنبور عسل در استان ۲۰۹ هزار و ۲۴۱ کلونی است که این میزان در سال گذشته منجر به تولید هزار و ۷۰۴ تن عسل شده است.
مدیر دام و طیور جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه میانگین تولید هر کندو در استان ۸ کیلو و ۱۰۰ گرم بوده است، تصریح کرد: بیشترین تعداد کلونی مربوط به شهرستان بویراحمد است که با ۵۹ هزار و ۲۴۱ کلونی، حدود ۴۰۰ تن عسل تولید کرده و سهم بالاتری در تولید عسل استان دارد.
وی تاکید کرد: بیشترین میانگین تولید به نسبت تعداد کلونیها مربوط به شهرستان چرام است که میانگین تولید هر کلونی در این شهرستان به ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم میرسد.
عزیزی همچنین از برداشت ۲۸۴ کیلو و ۹۲۰ گرم ژل رویال در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر به دلیل نبود کارخانه فرآوری، صادرات عسل به سایر مناطق انجام نمیشود.
وی با اشاره به میزان مصرف عسل در استان افزود: سرانه مصرف عسل در کهگیلویه و بویراحمد ۲ کیلو و ۱۳ گرم برای هر نفر است.
مدیر دام و طیور جهاد کشاورزی استان ادامه داد: میزان نیاز سالانه استان به عسل حدود یکهزار و ۸۰ تن برآورد میشود، در حالی که میزان تولید سال گذشته به یکهزار و ۷۰۴ تن رسید که نشاندهنده مازاد تولید عسل در استان است.
