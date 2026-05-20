وزش بادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان رکورد زد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع‌تندبادهای شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و بیان کرد: سرعت وزش باد در برخی نقاط به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت نزدیک شد.

وی افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در دامغان به ۹۷ کیلومتر بر ساعت، شاهرود ۶۱ کیلومتر سر ساعت، گرمسار ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیارجمند ۳۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در آرادان ۳۶ کیلومتر بر ساعت ایوانکی ۵۰ کیلومتر بر ساعت، بسطام ۹۰ کیلومتر بر ساعت و میامی ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در رضوان طی ۲۴ ساعت اخیر به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است گفت: سرعت وزش باد در شهمیرزاد ۶۵ کیلومتر بر ساعت، حسینیان ۸۶ کیلومتر بر ساع، باغستان ۲۲ کیلومتر بر ساعت، کوهان ۲۹ کیلومتر و مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با اشاره به تداوم وزش بادهای شدید در استان سمنان طی امروز و فردا افزود: در مهدیشهر شاهد وزش باد ۶۸ کیلومتر بر ساعت، امیریه ۵۸ کیلومتر بر ساعت، سرخه ۷۶ کیلومتر بر ساعت، کلاته خیج ۴۳ کیلومتر بر ساعت، فولاد محله ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است.