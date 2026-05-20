غربالگری آسیب دیدگان دبستان شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی اظهار کرد: از هفته آینده غربالگری سلامت روان برای بیش از ۱۴ هزار نفر اجرا میشود.
بهزادی افزود: معلمان، اولیا و آسیب دیدگان روحی بازمانده از حمله به مدرسه شجره طیبه، امدادگران و مردم شاهد حادثه، نیز از نظر سلامت روان غربالگری میشوند.
وی گفت: بخشی از این غربالگری برای دانش آموزان و معلمان بازمانده و همچنین خانواده شهدا صورت گرفته است.
بهزادی گفت: ۵۰ کارشناس در ۲۵ تیم کار غربالگری را بر عهده دارند.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان میناب افزود: افرادی که غربالگری آنها مثبت باشد تحت درمان روانپزشکی و روانشناسی قرار میگیرند.
