۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

غربالگری آسیب دیدگان دبستان شجره طیبه میناب

میناب- رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب گفت: معلمان، اولیا و آسیب دیدگان روحی بازمانده از حمله به مدرسه شجره طیبه، امدادگران و مردم شاهد حادثه، از نظر سلامت روان غربالگری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی اظهار کرد: از هفته آینده غربالگری سلامت روان برای بیش از ۱۴ هزار نفر اجرا می‌شود.

بهزادی افزود: معلمان، اولیا و آسیب دیدگان روحی بازمانده از حمله به مدرسه شجره طیبه، امدادگران و مردم شاهد حادثه، نیز از نظر سلامت روان غربالگری می‌شوند.

وی گفت: بخشی از این غربالگری برای دانش آموزان و معلمان بازمانده و همچنین خانواده شهدا صورت گرفته است.

بهزادی گفت: ۵۰ کارشناس در ۲۵ تیم کار غربالگری را بر عهده دارند.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان میناب افزود: افرادی که غربالگری آنها مثبت باشد تحت درمان روانپزشکی و روانشناسی قرار می‌گیرند.

