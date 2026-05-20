تشکیل «هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید» توسط دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور با محوریت بررسی قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و اشتغال برگزار شد.
این نشست با حضور رئیس، نائبرئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، رئیسکل، دادستان، معاونان، مدیران و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد و در آن، قوانین مرتبط با بخش تولید و حمایت از آن مورد بررسی قرار گرفت.
دستغیب: «هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید» در دیوان محاسبات تشکیل می شود
رئیسکل دیوان محاسبات کشور در این نشست با اشاره به برگزاری مستمر جلسات مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهصورت تعاملی و با هدف اولویتبندی موضوعات و محورهای رسیدگی و نظارت، از تشکیل «هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید» خبر داد و با تأکید بر اینکه معیشت مردم نباید نادیده گرفته شود افزود: موضوعاتی از قبیل تولید، مسکن، هدفمندی یارانهها و کالابرگ که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتری هستند.
رئیسکل دیوان محاسبات کشور همچنین اظهار داشت: مصرف منابع خارج از استانداردهای مالی و بودجهای، آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور دارد و موجب تبعیض و شکاف میان دستگاهها در پرداخت حقوق و مزایا میشود.
دستغیب خاطرنشان کرد: متأسفانه دولتها توانمندی لازم برای ارائه پیوست قیمت تمامشده کالا و خدمات را ندارند و در این زمینه نیازمند نگاه جدید در حوزه رسیدگی هستیم.
کاهش چشمگیر اطاله دادرسیها در دادسرای دیوان محاسبات
محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه دادسرای دیوان در سالهای اخیر اطاله دادرسی را کاهش داده و پروندههایی را که از سال ۱۳۷۸ مورد رسیدگی قرار نگرفته بودند، به سرانجام رسانده است، گفت: در حال حاضر تمامی پروندهها مربوط به بعد از سال ۱۴۰۰ بوده و تراکم پروندهها در دادسرای دیوان محاسبات بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید: دیوان محاسبات کشور ترک فعل مسئولان مرتبط با مولدسازی را گزارش کند
قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، ضمن تشکر از اقدامات دیوان محاسبات کشور و با بیان اینکه مولدسازی جزو اولویتهای این کمیسیون است، گفت: دیوان محاسبات کشور دلایل عدم تحقق مولدسازی را بررسی و اعلام کند تا سازوکارهای قانونی در این خصوص تقویت شود و مسئولانی که در این زمینه ترک فعل داشتهاند، معرفی شوند.
هادی قوامی: رسیدگیهای دیوان محاسبات در اجرای قوانین تولید کارگشاست
قوامی، نائبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نیز گفت: رسیدگیهای دیوان محاسبات کشور و دقتنظر این نهاد نظارتی در اجرای قوانین و مصوبات بخش تولید، کارگشاست و دیوان محاسبات بهدرستی از اجرای مصوباتی که مسیر قانونی را طی نکردهاند، جلوگیری میکند.
محسن زنگنه: هیئت ویژهای برای حسابرسی تولید و اشتغال دایر شود
زنگنه، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نیز با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مرتبط با تولید باید به دلیل ترک فعل و عدم حمایت از تولید از سوی دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گیرند، گفت: با توجه به اهمیت ویژه بخش تولید و ضرورت حمایت از آن، پیشنهاد میشود هیئت ویژهای برای این حسابرسی در دیوان ایجاد شود.
عبدالرضا مصری: شجاعت دیوان محاسبات در رسیدگی به شرکتهای تراستی و نفتی ستودنی است
مصری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نیز در این نشست با قدردانی از ورود شجاعانه دیوان محاسبات کشور به بررسی عملکرد شرکتهای تراستی و نفتی، گفت: مجلس و کمیسیونها از گزارشهای تخصصی این نهاد نظارتی حمایت کرده و از آنها در اصلاح رویهها و روندها استفاده میکنند.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور بهعنوان بازوی نظارتی مجلس باید مراقبت کند تا فضای اقتصادی کشور در شرایط جنگ، به فضایی برای کاسبی و سوءاستفاده تبدیل نشود.
نظر شما