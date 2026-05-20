مدیریت بیش از ۳۳۴ هزار تن پسماند در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی از مدیریت بیش از۳۳۴ هزار تن پسماند در قزوین خبر داد و آن را گامی مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم دانست.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: مدیریت صحیح پسماندها نه تنها از آلودگی‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مستقیم در حفظ سلامت عمومی دارد. خوشبختانه با همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، توانسته‌ایم در مسیر کاهش مخاطرات و ارتقای کیفیت محیط زندگی مردم استان گام‌های مؤثری برداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه افزود: مدیریت اصولی پسماندهای استان از بستر سامانه ملی جامع محیط زیست انجام میگیرد واستان قزوین براساس گزارشات سامانه به عنوان دومین استان موفق در کشور است و تلاش می‌کنیم تا با تداوم نظارت‌های هوشمند و فرهنگ‌سازی اجتماعی، روند تولید و دفع پسماندها را به حداقل ممکن برسانیم.

هاشمی همچنین تصریح کرد: از این میزان پسماند مدیریت شده ، ۲۵۴ هزار و ۵۴۰ تن پسماند عادی، ۳۲ هزار و ۷۶۶ تن پسماند صنعتی و ۴۴ هزار و ۷۷۵ تن پسماند ویژه در سامانه‌های محیط زیست استان به‌صورت اصولی مدیریت شده‌اند. این دستاورد در حالی رقم خورده است که تنها در بخش پسماندهای پزشکی، روزانه حدود ۳۸۸۶ کیلوگرم زباله عفونی و۱۰۷ کیلوگرم پسماند دارویی و شیمیایی به‌درستی جمع‌آوری و بی‌خطرسازی می‌شود.

وی در پایان افزود: با عنایت به ابلاغ برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها، برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای سال ۱۴۰۵ هدف آن است با همکاری دستگاههای مندرج در ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند درراستای اقتصاد چرخشی نسبت به کاهش پسماندها و هدایت پسماند به بازیافت و یا بازیابی در واحدهای صنعتی اقدام گردد تا مسیر پاکیزگی و توسعه محیط زیست استان با قدرت ادامه یابد.