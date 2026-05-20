به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان داخلی نزدیک به یک ماه است که زیر نظر امیر قلعهنویی در جریان است، اما کادر فنی همچنان در انتظار اضافه شدن لژیونرها به جمع ملیپوشان است.
در این بین، نقش بازیکنان باتجربه و کاپیتانهای تیم ملی بیش از گذشته مورد توجه سرمربی قرار گرفته است. نفراتی که علاوه بر کیفیت فنی، وظیفه مدیریت فضای روانی اردو را نیز بر عهده دارند.
مهدی طارمی مهمترین چهرهای است که قلعهنویی روی حضور و تاثیرگذاری او حساب ویژهای باز کرده است. مهاجم تیم ملی در اردوهای گذشته نیز بارها توانسته با تجربه و نفوذ خود، بخشی از فشارها و حاشیههای پیرامون تیم را کنترل کند و به آرامش فضای داخلی کمک کند.
با نزدیک شدن به مسابقات پیشرو، کادر فنی امیدوار است با اضافه شدن لژیونرها، شرایط تیم ملی از نظر فنی و روحی به ثبات کامل برسد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶:
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
