آیندهوون هلند مشتری جدید طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، نام مهدی طارمی بار دیگر در آستانه نقل‌وانتقالات تابستانی مورد توجه باشگاه‌های هلندی قرار گرفته و گزارش‌ها حاکی از آن است که چند تیم از این کشور شرایط مهاجم ایرانی المپیاکوس را زیر نظر دارند.

سایت «novasports» یونان در این رابطه نوشت: باشگاه آیندهوون در آگوست ۲۰۲۵ و پیش از انتقال طارمی به المپیاکوس، علاقه جدی‌ای به جذب این مهاجم ایرانی داشت اما در نهایت باشگاه یونانی سریع‌تر وارد عمل شد و انتقال این بازیکن از اینتر را نهایی کرد تا راه برای سایر مشتریان بسته شود.

طارمی در فصل گذشته یکی از مهره‌های مهم المپیاکوس بود و با به ثمر رساندن ۱۶ گل، پس از ایوب الکعبی ۲۱ گله، عنوان دومین گلزن برتر تیمش را به دست آورد. با این حال، آینده او برای فصل جدید کاملاً قطعی نیست.

در المپیاکوس احتمال ایجاد تغییرات گسترده در خط حمله وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه بازگشت رومن یارمچوک از دوره قرضی‌اش در لیون تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. حضور چند مهاجم در ترکیب این تیم شرایط جدیدی را ایجاد کرده و ممکن است در تابستان پیش‌رو تغییراتی در فهرست هجومی المپیاکوس رخ دهد.

از سوی دیگر، غیراروپایی بودن پاسپورت طارمی نیز به یکی از چالش‌های باشگاه یونانی تبدیل شده؛ موضوعی که می‌تواند روی تصمیمات نقل‌وانتقالاتی تأثیرگذار باشد.

این مهاجم ایرانی حتی در نقل‌وانتقالات زمستانی گذشته نیز تا آستانه جدایی پیش رفت و تمایل داشت پیشنهادهای جدید برای ادامه دوران حرفه‌ای‌اش را بررسی کند اما در نهایت تغییر شرایط تیم باعث شد در المپیاکوس ماندنی شود.

در حال حاضر تصمیم نهایی درباره آینده طارمی گرفته نشده اما علاقه باشگاه‌های خارجی، به‌خصوص از فوتبال هلند، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد نام مهاجم ایرانی بار دیگر در مرکز شایعات نقل‌وانتقالاتی تابستان قرار بگیرد.