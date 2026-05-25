به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در اولین فصل حضور خود در این تیم توانست عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد اما عدم گلزنی او در هفته های پایانی سوپر لیگ یونان باعث شد تا انتقادهایی از او در رسانه های یونانی مطرح شود. در همین حال بحث جدایی این بازیکن از المپیاکوس هم همچنان یکی از موضوعات داغ فوتبال یونان است. در حالی که رسانه «gazzetta» چند روز پیش خبر داده که طارمی فصل آینده نیز در المپیاکوس ماندنی خواهد بود اما هنوز این بازیکن تصمیم نهایی خود را نگرفته است.

رسانه «sportime» یونان در این رابطه نوشت: مهدی طارمی شاید هنوز یک سال دیگر با باشگاه المپیاکوس قرارداد داشته باشد، اما ماندنش در تیم شهر پیرائوس قطعی نیست. مهاجم ایرانی در حال بررسی شرایط برای انتقال به تیمی دیگر است و مدیران المپیاکوس هم مخالفتی با این موضوع ندارند.

طارمی شاید در فصلی که گذشت، مهم‌ترین مهره خط حمله المپیاکوس نبود؛ به‌ویژه از اواسط فصل به بعد که از نظر گلزنی افت کرد. با این حال، عملکرد او هرگز بی‌تأثیر و نادیده‌گرفتنی نبود. مهاجم ایرانی هر زمان که تیم به او نیاز داشت، توانست کمک کند، نمایش‌های مفیدی ارائه داد و نشان داد همچنان توانایی بازی در سطح بالای فوتبال اروپا را دارد.

طارمی هنوز یک فصل دیگر با المپیاکوس قرارداد دارد، اما او به‌طور جدی احتمال جدایی در تابستان را بررسی می‌کند. البته پنهان نیست که نام این مهاجم ایرانی همچنان در بازار نقل‌وانتقالات مطرح است و چند باشگاه شرایط او را زیر نظر دارند.

در باشگاه المپیاکوس نیز مخالفتی با انجام این انتقال دیده نمی‌شود. اگر پیشنهادی برسد که همه طرف‌ها را راضی کند، این موضوع به‌طور جدی بررسی خواهد شد. نباید فراموش کرد که ژانویه گذشته، طارمی تا آستانه پیوستن به ناتینگهام فارست پیش رفت، اما این انتقال در نهایت انجام نشد؛ چرا که جدایی یارمچوک معادلات خط حمله تیم یونانی را تغییر داد و خوزه لوئیس مندیلیبار تمایلی نداشت یک گزینه هجومی دیگر را هم از دست بدهد.

اما حالا شرایط متفاوت است. المپیاکوس خود را برای تغییراتی در فهرست بازیکنان آماده می‌کند و خود طارمی هم به نظر می‌رسد به دنبال چالشی تازه در ادامه دوران حرفه‌ای‌اش باشد. هرچه زمان می‌گذرد، احتمال باز شدن دوباره درهای خروج برای این مهاجم ایرانی بیشتر به نظر می‌رسد.