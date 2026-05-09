به گزارش خبرنگار مهر، موقعیتی که مهدی طارمی در دیدار المپیاکوس مقابل پائوک در ورزشگاه تومبا خلق کرد اما از دست داد، باعث شد بسیاری درباره این موضوع صحبت کنند که شاید مهاجم ایرانی باید در ترکیب اصلی قرار نگیرد. افت گلزنی اخیر ایوب الکعبی هم به این بحث دامن زده است.

پیش‌تر نیز در گزارشی از رسانه monobala.gr درباره مهاجم مراکشی نوشته شده بود که او از نظر شادابی بدنی افت کرده و همین موضوع روی ضربات آخرش تأثیر گذاشته است. با این حال، به نظر نمی‌رسد خوزه لوئیس مندیلیبار قصدی برای تغییر مهاجم اصلی تیمش داشته باشد. او حتی به تغییر چیکینیو که پشت سر مهاجم بازی می‌کند هم فکر نمی‌کند.

دلیل اعتماد مندیلیبار فقط توانایی‌های الکعبی نیست؛ سرمربی اسپانیایی معتقد است او در بخش‌های مختلف بازی به تیم کمک می‌کند و در نهایت راه گلزنی را پیدا خواهد کرد. البته انتخاب او بی‌ارتباط با شرایط طارمی هم نیست.

طارمی در بازی ورزشگاه تومبا یک موقعیت تک‌به‌تک مقابل پاولنکا داشت، اما عملکرد کلی او در مدت اخیر چندان قانع‌کننده نبوده تا نشان دهد می‌تواند راه‌حل خط حمله باشد. البته مهاجم ایرانی این فصل ۱۶ گل زده و ۶ پاس گل هم داده است.

با این حال، او حالا سه ماه است که برای المپیاکوس گل نزده است. آخرین گل طارمی در پیروزی ۳ بر صفر مقابل آستراس تریپولیس در تریپولی به ثمر رسید؛ دیداری که یک پاس گل هم داد. پس از آن فقط در برد خارج از خانه ۳ بر صفر مقابل اوفی یک پاس گل ثبت کرد و حتی ضربه پنالتی را هم به موزاکیتیس سپرد.

این دوری طولانی از گلزنی، طبیعتاً تصمیم‌گیری برای تغییر خط حمله را برای مندیلیبار سخت‌تر کرده است. طارمی هم در بهترین شرایط خود قرار ندارد و این موضوع به یکی از مشکلات اصلی المپیاکوس تبدیل شده است.

در همین حال، نام طارمی در فهرست چند باشگاه اروپایی قرار دارد. گفته می‌شود پرونده او تابستان آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت و با توجه به در پیش بودن جام جهانی، بعید است او فصل بعد هم در بندر پیرائوس باقی بماند؛ هرچند این موضوع بحث جداگانه‌ای است.

لازم به ذکر است که تیم المپیاکوس در دیدار برگشت مرحله نهایی سوپرلیگ یونان شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت و از ساعت ۲۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند.