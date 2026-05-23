طارمی در المپیاکوس ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که نخستین فصل حضورش در لیگ برتر یونان را پشت سر گذاشت، نتوانست همراه تیم المپیاکوس به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و تیمش در نهایت در جایگاه دوم قرار گرفت. در عین حال، طی ماه‌های اخیر شایعات زیادی درباره احتمال جدایی این مهاجم ایرانی از المپیاکوس مطرح شده است.

سایت «gazzetta» یونان خبر داد که طارمی به قرارداد خود با باشگاه المپیاکوس پایبند است و فصل آینده نیز در این تیم بازی خواهد کرد. در متن این خبر آمده است: مهاجم ایرانی با توجه به اخباری که از اطرافیانش به بیرون درز کرده، از حضور در المپیاکوس کاملاً راضی است و می‌خواهد فصل آینده هم در این تیم بماند.

در حال حاضر مهدی طارمی بازیکن المپیاکوس است و قرارداد معتبر با این باشگاه دارد. طی روزهای اخیر اخباری درباره علاقه چند باشگاه اروپایی به جذب این مهاجم ملی‌پوش منتشر شده است.

طبق اطلاعات موجود، هنوز پیشنهاد رسمی برای طارمی ارائه نشده اما به احتمال زیاد چنین پیشنهادهایی به‌زودی خواهد رسید، چرا که او در فوتبال اروپا از اعتبار و نام خوبی برخوردار است. با این حال، یک نکته بسیار مهم وجود دارد.

این مهاجم باتجربه، بر اساس گفته‌های نزدیکانش، از حضور در المپیاکوس بسیار خوشحال و راضی است و در همین چارچوب قصد دارد فصل آینده نیز در جمع سرخ‌وسفیدهای بندر پیرائوس به کارش ادامه دهد.

این مهاجم ۳۳ ساله در فصل گذشته برای المپیاکوس ۱۶ گل به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد. او در نخستین فصل حضورش در این باشگاه، ۳۹ بازی برای سرخ‌پوشان انجام داد. تابستان گذشته نیز باشگاه پاناتینایکوس خواهان جذب او بود، اما طارمی در نهایت المپیاکوس را انتخاب کرد؛ جایی که از نظر سلسله‌مراتب، مهاجم دوم تیم پشت سر ایوب الکعبی محسوب می‌شد، به‌ویژه پس از جدایی رومن یارمچوک.